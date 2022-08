Thomas Tuchel écope d’une interdiction d’un match et d’une amende de 35 000 livres après le choc d’Antonio Conte

Thomas Tuchel a été condamné à une amende de 35 000 livres et frappé d’une interdiction d’un match sur la ligne de touche pour son affrontement avec Antonio Conte lors du derby de dimanche avec Tottenham.

Le patron des Spurs, Antonio Conte, a également été condamné à une amende de 15 000 livres après que les deux managers aient reconnu une conduite inappropriée lors de plusieurs affrontements sur la ligne de touche lors du match nul 2-2 en Premier League à Stamford Bridge, rapporte DPA. L’interdiction de la ligne de touche de Tuchel a cependant été temporairement suspendue, permettant au manager de Chelsea de prendre sa place dans l’abri lors du choc de dimanche en Premier League à Leeds.

L’interdiction de l’Allemand a été suspendue jusqu’à la publication des motifs écrits de la commission indépendante qui a statué sur les peines.

Tuchel et Conte se sont affrontés à plusieurs reprises sur la ligne de touche lors du derby de Londres dimanche, les deux managers étant expulsés à temps plein.

“Une commission de régulation indépendante a ordonné aujourd’hui que Thomas Tuchel soit condamné à une amende de 35 000 livres et banni de la ligne de touche pour un match, et qu’Antonio Conte soit condamné à une amende de 15 000 livres après avoir respectivement enfreint la règle E3 de la FA”, lit-on dans un communiqué de la FA.

“Thomas Tuchel et Antonio Conte ont admis que leur comportement après le coup de sifflet final du match de Premier League entre le Chelsea FC et le Tottenham Hotspur FC le dimanche 14 août 2022 était inapproprié, et les deux managers ont demandé une audience sur papier.

“Ces sanctions sont susceptibles d’appel, et l’interdiction d’un match de la ligne de touche de Thomas Tuchel a été temporairement suspendue dans l’attente des motifs écrits de la commission de régulation indépendante pour sa décision qui seront rendus disponibles en temps voulu.”

Conte sera libre de prendre sa place sur la ligne de touche lors du coup d’envoi de samedi midi contre les Wolves au Tottenham Hotspur Stadium.

Tuchel doit cependant attendre des éclaircissements supplémentaires sur le statut de son interdiction d’un match, dans le cadre de la nouvelle procédure disciplinaire avec l’implication de la commission indépendante.

Cela ne manquera pas de frustrer le manager de Leeds, Jesse Marsch, qui a admis vendredi qu’il serait déçu de voir Tuchel sur la ligne de touche ce week-end.

« Il ne sera pas là, n’est-ce pas ? Est-ce qu’ils disent qu’il pourrait être sur le banc? a déclaré Marsch, avant la décision de la FA.

« Cela ne semble pas juste, n’est-ce pas ? Si vous obtenez un carton rouge, vous êtes hors du match. Je serai déçu s’ils lui permettent d’être sur le banc.

“Il y a une règle simple dans le football, qu’il s’agisse de football ou de football, si vous recevez un carton rouge, vous ne pouvez pas jouer le prochain match.”

