Thomas Tuchel du Bayern Munich dit que Harry Kane « sait ce qu’il fait » après avoir fait ses débuts en Bundesliga

L’entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, a fait l’éloge de l’attaquant anglais Harry Kane après que ses débuts en Bundesliga se soient soldés par une victoire 4-0 à l’extérieur contre le Werder Brême vendredi.

Tuchel, qui a contribué à amener le capitaine anglais à Munich, a félicité l’attaquant qui en a marqué un et en a placé un autre lors de son premier match de Bundesliga.

« Il a eu une influence constante », a déclaré l’ancien manager de Chelsea, « il est tout simplement très, très intelligent. »

« Il sait ce qu’il fait et il est incroyablement précis. »

Le capitaine anglais Kane, qui s’est joint pour un record de la ligue de 100 millions d’euros la semaine dernière pour résoudre les problèmes de score du Bayern, a inscrit son deuxième but à la 74e minute après avoir préparé Leroy Sane pour un premier match à la quatrième minute.

C’est exactement pour de telles prouesses que le Bayern a amené Kane à Munich, les Bavarois ayant lutté pour les buts depuis le départ de Robert Lewandowski l’année dernière.

« A l’entraînement aussi, le style et la manière dont il fait les choses sur le terrain, combien il a envie de s’entraîner, combien de plaisir il montre et la qualité qu’il a, c’est absolument top, il est impressionnant. »

Kane est arrivé en tant que meilleur buteur de Tottenham et d’Angleterre, mais Tuchel a déclaré que la créativité et le jeu de liaison de l’attaquant étaient évidents.

«Il rend chaque joueur autour de lui meilleur grâce à sa conscience.

« C’était un très, très bon début. »

Kane, qui a été remplacé par des applaudissements à cinq minutes de la fin, a déclaré qu’il avait « un très bon début de saison avec son nouveau club ».

« C’était une bonne soirée », a déclaré Kane aux journalistes. « C’était un match difficile mais nous avons bien commencé avec le premier but. Ils nous ont ensuite rendu la tâche difficile en seconde période, mais j’ai ensuite marqué le deuxième but et les gars de la banc a fait le reste.

« J’étais un peu nerveux et excité. Même si ce n’était pas mon premier match pour le Bayern, j’étais nerveux avant le match », a déclaré Kane. « J’avais des papillons dans l’estomac. »

« Nous avons mieux défendu. La feuille blanche me rend également très heureux. »

Jusqu’à sa signature avec Munich samedi, Kane avait passé toute sa carrière à Tottenham.

Le capitaine anglais a déclaré au cours de la semaine que son désir de remporter des trophées était la principale raison pour laquelle il avait fait le changement.

