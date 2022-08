Thomas Tuchel dit que les joueurs de Chelsea craignent la malédiction du maillot n ° 9

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré que le maillot n°9 n’avait pas été laissé disponible avant une signature potentielle, mais parce qu’il était considéré comme maudit après que plusieurs joueurs qui le portaient n’aient pas laissé de marque au club londonien, a-t-il déclaré vendredi.

Lukaku a été le dernier à porter le maillot après son retour à Chelsea pour un montant record de 97,5 millions de livres (117,69 millions de dollars), mais après une saison terne, il a rejoint l’équipe de Serie A de l’Inter Milan, avec qui il a remporté le scudetto 2020-2021.

Plusieurs attaquants qui portaient le maillot n ° 9 – dont Hernan Crespo, Fernando Torres, Radamel Falcao, Gonzalo Higuain et Alvaro Morata – n’ont pas laissé de trace à Chelsea malgré leur excellent palmarès.

“Les gens me disent que c’est maudit… Ce n’est pas vrai que nous le laissons ouvert pour des raisons tactiques”, a déclaré Tuchel aux journalistes.

« Étonnamment, personne ne veut y toucher. Tous ceux qui sont ici depuis plus longtemps que moi me disent : ‘ah, vous savez, il avait le neuf et il n’a pas marqué et il avait le neuf et n’a pas marqué non plus'”, a ajouté Tuchel.

«Nous avons donc maintenant un moment où personne ne veut toucher le numéro neuf. Je suis aussi superstitieux, je peux comprendre pourquoi les joueurs n’y touchent peut-être pas et ont d’autres préférences.

https://www.youtube.com/watch?v=LYvDioaEWMG

L’attaquant de Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang a été lié à un transfert à Chelsea et au maillot n ° 9 à la fin de la saison, bien que Tuchel soit resté vague sur une autre signature avant la fin de la fenêtre de transfert.

« Peut-être que nous amenons un joueur de plus, peut-être pas… Nous avons des options mais en même temps, nous savons combien de matchs arrivent. Voyons donc si nous pouvons encore signer un joueur », a-t-il ajouté.

Tuchel a exprimé vendredi ses inquiétudes quant au fait que les joueurs pourraient être affectés dans les mois précédant et suivant la Coupe du monde de mi-saison au Qatar, affirmant que les émotions et les exigences du tournoi phare du football pourraient les épuiser.

Chelsea entame sa campagne de championnat à Everton samedi.

