Thomas Tuchel de Chelsea veut que le top quatre soit assuré avant la finale de la Ligue des champions

Thomas Tuchel a averti Chelsea de ne pas se mettre sous pression supplémentaire lors de la finale de la Ligue des champions le week-end prochain en ratant un des quatre premiers. première ligue terminer.

Chelsea se rendra à Aston Villa en sachant que la victoire scellera la troisième place et participera à la première compétition européenne pour la campagne 2021-22. Rien de moins pourrait les faire manquer avec Liverpool et Leicester City à la fois un point à la dérive en quatrième et cinquième place respectivement.

L’équipe londonienne disputera la finale de la Ligue des champions de cette saison contre Manchester City le 29 mai et a demandé à quel point il serait important pour Chelsea d’entrer dans ce match avec une qualification déjà assurée, a déclaré Tuchel: « Nous n’avons pas besoin d’en parler, car Bien sûr, cela enlève une certaine pression. Je ne pense pas que quand nous arriverons la semaine prochaine en finale de la Ligue des champions, ce sera dans aucune des têtes. Quand nous préparons une finale dans les deux derniers jours, nous ne la jouons pas pour y arriver en Ligue des champions la saison prochaine.

– Diffusez FC Daily sur ESPN +

– Johnson: Qui manquera le top quatre de la Premier League?

« La finale se jouera à 100%, peu importe ce pour gagner la coupe. Ça y est. L’effet secondaire, bien sûr, est crucial. Nous ne voulons pas jouer cette finale pour arriver dans le top quatre. Nous mettons tant de travail acharné, de qualité et une quantité très cohérente de résultats au cours des derniers mois que nous voulons terminer le travail dimanche.

« Nous savons que ce sera difficile. Tout peut arriver dans les 90 minutes. C’est ce que tout le monde aime dans ce match, que trois équipes aient la chance de gagner deux places, donc la course est lancée. »

Tuchel a suscité un renouveau remarquable ayant également atteint le Coupe FA finale tout en supervisant une ascension de la neuvième place du tableau depuis qu’il a succédé à Frank Lampard comme entraîneur-chef en janvier.

Environ 8000 fans étaient à Stamford Bridge pour la première fois en plus d’un an pour les encourager contre Leicester et Tuchel a déclaré qu’il avait dit à la hiérarchie de Chelsea au début de son mandat que Timo Werner et plusieurs autres membres de son équipe auront besoin de ce soutien pour s’améliorer. .

« J’en ai parlé avec le conseil lors de l’une de nos toutes premières discussions », a-t-il ajouté. «J’avais le sentiment que c’était encore une équipe jeune et je regardais les caractéristiques des joueurs en regardant de l’extérieur – pas seulement Timo [Werner] mais tous les autres jeunes gars – que le conseil ne doit pas oublier l’influence que ne pas avoir les supporters.

Chelsea rencontrera Manchester City en finale de la Ligue des champions. Photo de Plumb Images / Leicester City FC via Getty Images

« Parfois, dans les moments difficiles et entre les matches, cela peut avoir un impact énorme sur un club très expérimenté. Mais cela va dans toutes les directions, ça va, cela peut aussi augmenter la pression que vous ressentez soudainement lorsque vous entendez la foule gémir, quand vous entendez la foule ne pas aimer vos actions.

« Cela fonctionne dans les deux sens, mais en général, mon approche est que nous devrions tout faire pour que nos fans quittent les sièges et pour leur faire ressentir l’énergie et l’intensité que nous donnons aux matches. Laissez-les ressentir notre passion pour le jeu et alors ils ressentiront instantanément leur passion et ils se sentiront heureux de nous soutenir même si tout n’est pas parfait.

« Je crois fermement que les fans n’optent pas pour le match parfait et ne recherchent pas uniquement les résultats. Ils recherchent l’énergie et les moments spéciaux et soutiennent vraiment quand ils peuvent sentir que l’équipe est vraiment une question de football et d’intensité et l’amour du jeu. C’est ce que nous voulons faire. C’est ce que les jeunes peuvent faire très, très bien. À partir de là, nous espérons un soutien et une amélioration de leur confiance en eux. «

Chelsea a trois joueurs touchés par des blessures aux ischio-jambiers et tous se rétablissent à des degrés divers. Andreas Christensen est de retour dans l’équipe tandis que Kai Havertz rejoindra l’entraînement en équipe demain.

N’Golo Kante reste un doute mais devrait, au plus tard, être apte à affronter City.