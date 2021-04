L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré que son équipe aurait dû terminer sa demi-finale aller de la Ligue des champions avec le Real Madrid en première mi-temps mardi et avoir raté les occasions manquées lors du match nul 1-1 qui aurait pu mettre le match au-delà de ses adversaires.

L’attaquant américain Christian Pulisic a renvoyé Chelsea devant Chelsea à la 14e minute au stade Alfredo di Stefano, et les visiteurs ont créé de nombreuses opportunités en première mi-temps alors que le Real, 13 fois vainqueur, avait du mal à faire des percées à l’autre bout.

Pourtant, l’incapacité de Chelsea à marquer un deuxième but à l’extérieur s’est avérée coûteuse car le bel effort de Karim Benzema a nivelé les choses avant la pause avec le seul tir cadré de son équipe dans la période d’ouverture.

« J’ai le sentiment que nous aurions dû gagner la première mi-temps et nous aurions peut-être pu décider de ce match dans la première demi-heure alors que nous jouions si fort », a déclaré Tuchel à la BBC.

«La seconde mi-temps était un match tactique et vous pouviez sentir que nous n’avions eu que deux jours entre deux matchs à l’extérieur, ce qui le rendait physiquement et mentalement exigeant et vous pouviez le sentir dans la prise de décision.

«Nous avons un peu souffert et une journée supplémentaire aurait été bien.»

Timo Werner n’a pas réussi à battre Thibaut Courtois à bout portant au début du match et Tuchel a été frustré par l’incapacité de l’attaquant allemand à ranger des occasions claires.

« Il a raté un gros match à West Ham United (samedi) et maintenant il en a raté un grand ici, ça n’aide pas », a déclaré Tuchel lors d’une conférence de presse. « Cela n’aide pas à pleurer ou à le regretter.

«Il y a des millions de personnes qui ont des choses plus difficiles à gérer que des chances que vous manquez… Je n’ai pas l’impression que nous pointons du doigt mais bien sûr les attaquants veulent marquer.

« C’est le plus haut niveau et quand vous avez une bonne demi-heure comme nous… alors oui nous souhaitons plus de sang-froid et plus de précision dans la prise de décision et la finition. »

Tuchel a poursuivi son beau bilan contre l’équipe de Zinedine Zidane dans la première compétition de clubs d’Europe – l’Allemand est le seul entraîneur à affronter le Real jusqu’à cinq fois sans jamais perdre dans l’histoire de la Ligue des champions.

Après avoir marqué le but à l’extérieur, Chelsea est aux commandes pour atteindre une première finale de la Ligue des champions depuis 2012 avant le match retour de la semaine prochaine à Stamford Bridge.

« Ce n’est que la première mi-temps (de la rencontre), nous savions que contre le Real Madrid, ce serait difficile », a déclaré Cesar Azpilicueta de Chelsea à BT Sport.

«Nous avons commencé avec courage, nous devions performer à notre meilleur niveau. La demi-finale d’une Ligue des champions vous demande de jouer de votre mieux. Nous avons raté ce dernier passage où nous avons pu choisir la meilleure option.

«Mais dans l’analyse globale, nous avons bien performé. En tant qu’unité, je pense que nous nous améliorons tous et que nous grandissons tous. «

