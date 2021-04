Chelsea directeur Thomas Tuchel a lancé une attaque cinglante contre le nouveau Ligue des champions format, disant que les entraîneurs et les joueurs n’avaient pas été consultés sur les plans pour ajouter plus de jeux à un programme déjà chargé. L’UEFA a approuvé la semaine dernière des modifications de sa compétition de clubs phare, qui prendront effet à partir de 2024, mais l’annonce a été éclipsée par le lancement et l’effondrement ultérieur de la Super League européenne (ESL). Le nombre d’équipes participant à la phase de groupes de la Ligue des champions passera de 32 à 36, chaque équipe étant garantie lors des 10 derniers matches. Chelsea était l’un des 12 clubs à s’inscrire au projet ESL, ce qui aurait mis une pression encore plus grande sur les joueurs, avec un minimum de 18 matchs de saison régulière pour tous les clubs impliqués.

Les Bleus et les cinq autres clubs de Premier League qui s’étaient inscrits pour la ligue séparatiste se sont rapidement retirés suite à une violente réaction contre les propositions des fans, des joueurs et des autorités.

Tuchel a salué le demi-tour de Chelsea sur l’ESL mais, s’exprimant avant la demi-finale de la Ligue des champions de mardi contre le Real Madrid, a déclaré que l’accent n’avait pas été suffisamment mis sur les réformes de la compétition existante.

‘PLUS DE JEUX’

« Je ne sais pas si j’aime ça parce que je ne peux en voir que plus de matchs », a déclaré Tuchel lundi.

«Nous avons plus de matchs dans le calendrier. C’est très difficile pour moi d’être excité du tout. Toutes ces discussions sur la Super League nous ont fait oublier que nous avons très bientôt un nouveau format de Ligue des Champions.

«Ont-ils interrogé un entraîneur, un joueur à ce sujet? Ils ne m’ont pas demandé.

«Nous avons tellement de nouveaux formats avec la Ligue des Nations et un championnat du monde pour les clubs à venir. Tellement de trucs, plus de matchs, plus d’équipes au Championnat d’Europe cet été. Ce n’est pas plus de qualité, juste plus de jeux. »

Le milieu de terrain de Manchester City, Ilkay Gundogan, s’est également prononcé fermement contre les changements apportés à la Ligue des champions, affirmant que le format actuel en faisait la compétition de clubs la plus populaire au monde.

« De plus en plus de matchs, personne ne pense à nous, joueurs? », A tweeté l’international allemand. « Le nouveau format UCL est juste le moindre des deux maux par rapport à la Super League. »

City affrontera le Paris Saint-Germain lors du match aller de sa demi-finale mercredi.

L’UEFA avait accepté de changer le format actuel de 32 équipes réparties en huit groupes de quatre sous la pression de plusieurs des plus grands clubs derrière le projet ESL.

En plus d’assurer plus de matches entre l’élite européenne, deux places en Ligue des champions seront également réservées chaque saison aux clubs ayant le meilleur bilan historique de la compétition, qui ne se sont pas qualifiés au cours d’une saison donnée.

L’UEFA avait menacé de sanctions les clubs impliqués dans les propositions de l’ESL, y compris potentiellement les expulser de la Ligue des champions.

Mais Tuchel a insisté sur le fait que les joueurs et les entraîneurs de Chelsea et de Madrid, qui étaient l’un des principaux moteurs du plan, avaient mérité le droit de rester dans la compétition.

« Nous méritons d’être en demi-finale, comme le Real Madrid mérite d’être en demi-finale », a déclaré l’ancien patron du Paris Saint-Germain.

«Nous ne méritons pas à cause de l’influence politique, ou à cause de la taille, de nos chemises ou de notre logo. Nous méritons parce que nous avons parcouru un long chemin. «

