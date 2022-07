Thomas Tuchel de Chelsea agacé à Barcelone pour ses tentatives de signature de Cesar Azpilicueta

L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré qu’il était ennuyé par Barcelone pour sa poursuite de Cesar Azpilicueta et a suggéré qu’il ne pourrait pas sanctionner le transfert de l’international espagnol au Camp Nou.

Azpilicueta, 32 ans, a encore un an sur son contrat à Stamford Bridge. ESPN a rapporté en novembre dernier que le Barça voulait signer le défenseur polyvalent, qui à l’époque avait un peu plus de six mois pour conclure son contrat.

– Pourquoi Koulibaly pourrait raviver les ambitions de titre de Chelsea

– Le magasin Barca ne peut pas vendre de chemises Lewandowski après avoir manqué de “W”

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Cependant, une clause liée à l’apparence a déclenché une prolongation automatique d’un an à la fin de la saison, obligeant le Barça à négocier des frais avec Chelsea.

Lorsqu’on lui a demandé lors d’une conférence de presse à Orlando vendredi s’il était ennuyé par l’insistance du Barça à signer Azpilicueta, Tuchel a répondu : “Peut-être un peu.”

L’entraîneur allemand a reconnu qu’Azpilicueta aimerait rejoindre le Barça, mais a déclaré que l’offre du club catalan était loin des 40 millions d’euros payés par Chelsea pour signer Kalidou Koulibaly cet été.

“C’est une question difficile car je ne suis pas sûr de vouloir donner à Azpi ce qu’il veut”, a déclaré Tuchel. “À un moment donné, il s’agit de ce que nous voulons. Je viens de faire la comparaison sur combien nous nous sommes battus pour Koulibaly, qui est un joueur de l’équipe nationale et à peu près le même âge.

LES PREMIERS MATCHS DE CHELSEA 6 août Everton (A) 13 août Tottenham (H) 20 août Leeds (A) 27 août Leicester (H) 31 août Southampton (A) 3 septembre West Ham (H)

“C’est un joueur extrêmement important pour Naples, mais nous avons un international espagnol qui est capitaine à Chelsea. Je le vois peut-être au même niveau, mais Barcelone ne le voit pas à ce niveau. Donc je ne sais pas si je Je veux lui donner ce qu’il veut car c’est un grand joueur.

“Nous ne pensons pas tellement aux autres clubs. L’accent est mis sur nous et sur ce dont nous avons besoin. Je lui ai dit et je vous le dis que je comprends sur le plan personnel et professionnel. Mais je ne suis pas seulement dans ce rôle pour lui donner ce qu’il veut.Je suis un manager de Chelsea qui veut faire ce qu’il y a de mieux pour Chelsea.

“Il n’aime pas ça, mais il comprend. C’est dur pour lui parce que l’autre club est en permanence sur lui.”

Les activités de transfert de Barcelone et de Chelsea ont été étroitement liées cet été. Le Barça a déjà signé le défenseur Andreas Christensen du côté de la Premier League sur un transfert gratuit et les a battus à la signature de l’ailier de Leeds United Raphinha.

Les deux clubs sont également en compétition pour le défenseur de Séville Jules Kounde, qui est évalué à environ 60 millions d’euros. L’international français devrait prendre une décision sur son avenir dans les prochains jours.