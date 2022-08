Thomas Tuchel confirme que Chelsea a hâte de se renforcer dans les dernières semaines du mercato

Chelsea vise à renforcer son équipe avant la fermeture de la fenêtre de transfert de la Premier League avec un défenseur central et un attaquant en priorité, mais ils ne recourront pas à l’achat de panique, a déclaré vendredi le manager Thomas Tuchel.

Chelsea a perdu Antonio Rudiger et Andreas Christensen au cours de la saison serrée avant de signer Kalidou Koulibaly de Naples, mais l’international sénégalais a souffert de crampes et a été retiré au début de sa victoire 1-0 contre Everton le week-end dernier.

“Nous pourrions utiliser un défenseur central de plus si vous regardez les chiffres … nous jouons avec un arrière trois”, a déclaré Tuchel lors d’une conférence de presse, avant d’aborder leur besoin d’un attaquant.

La signature du record de Chelsea, Romelu Lukaku, a rejoint l’équipe de Serie A de l’Inter Milan avec un prêt d’une saison, tandis que le raté Timo Werner est revenu dans l’équipe de Bundesliga RB Leipzig. Ils ont fait venir Raheem Sterling de Manchester City.

“Nous pourrions renforcer notre équipe en profondeur. C’est une chose que vous souhaitez et c’en est une autre qui est possible. Nous recherchons des personnalités de grande qualité et de haut niveau”, a déclaré Tuchel.

“Nous ne paniquerons pas et nous n’essaierons pas de recruter des joueurs dont nous ne sommes pas convaincus à 100%. Toutes les signatures jusqu’à présent sont fantastiques et nous aideront.”

ESPN a rapporté que Chelsea, qui a également recruté le défenseur Marc Cucurella de Brighton & Hove Albion, est également intéressé par des mouvements pour le défenseur de Leicester City Wesley Fofana et Frenkie de Jong et Pierre-Emerick Aubameyang de Barcelone.

Tuchel était réticent à parler de joueurs d’autres clubs, mais a déclaré qu’il avait de bons souvenirs de travail avec Aubameyang au Borussia Dortmund.

“C’était un plaisir”, a déclaré Tuchel.

“Certains joueurs restent vos joueurs parce que vous étiez très proches et Auba est l’un de ces joueurs.

“Même quand nous avons joué contre lui avec Arsenal, il y avait tout de suite ce lien étroit.”

Chelsea affrontera son rival londonien Tottenham Hotspur dimanche. La fenêtre de transfert se fermera le 1er septembre.