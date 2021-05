Thomas Tuchel: Chelsea se sent bien face à Man City en finale de la Ligue des champions après la victoire en demi-finale de la FA Cup | Actualités du football

Thomas Tuchel dit que Chelsea « se sent bien » en affrontant ses rivaux de Premier League, Manchester City, en finale de la Ligue des champions après les avoir battus le mois dernier.

L’équipe de Tuchel a organisé une confrontation en Ligue des champions avec City le 29 mai à Istanbul avec une victoire 2-0 sur le Real Madrid à Stamford Bridge mercredi soir, passant par 3-1 au total.

C’est la deuxième finale de la Ligue des champions entièrement anglaise en trois ans, et bien que Tuchel affirme que la victoire en demi-finale de la FA Cup en avril sur l’équipe de Pep Guardiola ne leur donne pas un avantage, cela les rend confiants d’une performance répétée.

« Non [it doesn’t give us] le dessus, mais ça nous donne un bon feeling, ça nous donne confiance. Nous avons joué le semi sur le bord. Ils sont la référence et nous voulions combler l’écart avec Man City. Nous aurons à nouveau besoin du même niveau de performance. Cela nous a donné de la conviction, car c’est le plus haut niveau auquel vous pouvez faire face.

Timo Werner acquiesce au premier but de Chelsea contre le Real Madrid



« Nous arriverons avec confiance en nous et l’énergie positive à Istanbul, et nous arriverons à Istanbul pour gagner, pas pour être l’un des participants. Nous arrivons avec une volonté claire de gagner. »

Tuchel a été très élogieux pour la façon dont son équipe est restée positive lors de l’affrontement de mercredi, ayant raté près d’une demi-douzaine d’occasions de doubler son avance après le premier match de Timo Werner. Le deuxième but est finalement venu tard grâce à Mason Mount.

‘Nous le voulions vraiment’

Chelsea célèbre le deuxième but de Mason Mount lors de sa victoire 2-0 en demi-finale retour contre le Real Madrid



Parlant de ses quatre mois impressionnants au club jusqu’à présent, qui ont inclus 18 feuilles blanches en 24 matchs, Tuchel a déclaré: « Cela en vaut la peine tous les jours jusqu’à présent, je travaille pour un club incroyable dès le premier jour, j’ai ressenti un énorme soutien. dès le premier jour, et je suis reconnaissant d’être en marge de cette équipe.

«C’était une autre performance énergique pleine d’attitude positive et de faim, l’esprit d’aller.

« Ils n’ont jamais baissé la tête. Même après ces grosses occasions, ils étaient positifs. Nous n’avons pas encore fini. Nous sommes maintenant en deux finales, et le sacrifice que j’ai personnellement donné en valait la peine dès le premier jour.

«Je suis assez content de ce que je vois. [When I arrived] Je pensais qu’individuellement et en tant que groupe, ils étaient forts et avaient un excellent comportement, et cela ne s’est jamais arrêté. C’est un plaisir d’être dans le vestiaire.

«Nous nous accrochons et nous nous frayons un chemin, nous utilisons nos corps et notre rythme de travail, et si nous ne pouvons pas les jouer, nous les travaillons.

Mason Mount et Cesar Azpilicueta célèbrent alors que Chelsea atteint la finale de la Ligue des champions



«Ils n’ont pas reculé, ils n’ont jamais été frustrés, je n’ai jamais vu un changement de mentalité ou de langage corporel, c’était très positif et très courageux. Nous n’avons pas régressé. Nous le voulions vraiment, le voulions vraiment.

« Une qualité individuelle pure, se tenir là-dedans, continuer avec un langage corporel positif, s’accrocher physiquement et l’attitude mentale comme aujourd’hui, rester agressif et actif, ne jamais cesser d’essayer, jouer pour la deuxième balle, ne jamais permettre au Real de nous pousser profondément, c’est vraiment énorme. Je suis absolument ravi de cet esprit, et un grand crédit, un grand bravo à l’équipe. «

Mount: Nous aurions dû en avoir cinq!

Mason Mount s’adressant à BT Sport:

« Je ne peux pas le dire avec des mots. C’était une excellente performance. Nous aurions probablement dû en avoir environ cinq. J’aurais dû en avoir une 20 minutes avant de marquer. Nous avions ce désir. Nous voulions gagner.

« Ce n’est pas fini. Je n’ai encore rien gagné mais nous avons deux finales de coupe que nous voulons gagner. »

Zidane: Hazard a besoin de plusieurs jeux

Eden Hazard n’a fait que son deuxième départ depuis janvier pour le Real



L’ancien joueur de Chelsea, Eden Hazard, n’a fait que son deuxième départ depuis janvier pour le Real Madrid, mais a été largement inefficace dans son ancienne maison. Son manager, Zinedine Zidane, dit que le Belge doit retrouver une certaine confiance en lui.

« Je pense qu’il a besoin de régularité, il a besoin de jouer des matchs, il a besoin de retrouver sa confiance. Il s’agit de jouer, de le prendre petit à petit, il doit avoir une série de matchs. »

« Nous avons essayé mais Chelsea était la meilleure équipe aujourd’hui et vous devez les féliciter. Je tiens également à féliciter mes joueurs pour ce que nous avons fait cette saison. Nous avons essayé mais nous étions face à une équipe qui était meilleure que nous. aujourd’hui. »

Quand est la finale de la Ligue des champions?

La finale de cette année entre Chelsea et Manchester City aura lieu à Istanbul le Samedi 29 mai.

Le stade olympique d’Ataturk a organisé la confrontation de la Ligue des champions 2005, lorsque Liverpool est revenu 3-0 à la mi-temps pour battre l’AC Milan aux tirs au but.

L’UEFA n’a pas encore confirmé l’heure du coup d’envoi, mais indique que des informations détaillées sur la capacité du match, les déplacements et les détails de la billetterie seront communiquées publiquement d’ici la fin de la semaine.

Quelle est la prochaine étape pour Chelsea en vue du top quatre?

Chelsea se rend maintenant à Man City samedi soir Football, en direct sur Sky Sports Premier League à 17h30, sachant qu’une victoire de City clôturera le titre de Premier League pour l’équipe de Pep Guardiola.

Ils accueillent ensuite Arsenal en Premier League mercredi soir, également en direct sur Sky Sports Premier League à 20h15.

Samedi 8 mai 17h00



Coup d’envoi à 17h30





Mercredi 12 mai 19h30



Coup d’envoi à 20h15





Et quelle est la prochaine étape pour le Real dans la course au titre de la Liga?

Le Real Madrid accueille Séville en Liga dimanche soir à 20 heures, actuellement à deux points du leader de l’Atletico Madrid avec quatre matchs de la saison à jouer.