Thomas Tuchel: Chelsea sait qu’il peut battre Man City en finale de la Ligue des champions | Actualités du football

Thomas Tuchel a déclaré que Chelsea se qualifierait pour la finale de la Ligue des champions en sachant qu’ils peuvent à nouveau battre Manchester City après avoir retardé le sacre du titre avec une victoire spectaculaire 2-1 à l’Etihad samedi.

City aurait pu se confirmer en tant que champion de Premier League pour la troisième fois en quatre saisons s’ils avaient battu Chelsea, mais au lieu de cela, il lui restait trois points de plus pour remporter le titre alors que Tuchel marquait un autre marqueur contre l’équipe de Pep Guardiola.

Après avoir mis fin au quadruple espoir de City en demi-finale de la FA Cup, Chelsea et Tuchel se sont préparés pour leur confrontation finale de la Ligue des champions avec City avec une victoire palpitante à Manchester, alors que le vainqueur du temps d’arrêt de Hakim Ziyech et Marcos Alonso effectuait un retour fougueux en seconde période après que Raheem Sterling ait ouvert le score.

City aurait pu avoir deux mains sur le titre si Sergio Aguero avait doublé son avance sur le coup de la mi-temps, mais son penalty raté de Panenka a été sauvé par Edouard Mendy et Chelsea a pleinement profité de leur sursis, au grand plaisir de Tuchel.

« Quelle performance en seconde période », a déclaré le patron de Chelsea Sky Sports. « C’était plus ou moins égal en première mi-temps, mais nous avons presque abandonné le match dans les cinq dernières minutes. S’ils avaient marqué le penalty, peut-être que le match aurait été terminé avant qu’il ne commence vraiment. S’il était passé à 2-0. , peut-être que nous n’aurions pas eu la chance de revenir.

« C’était très dur, nous étions 1-0 et nous avions un joueur blessé, je suis absolument impressionné par la performance et la réaction en seconde période et nous méritions de gagner la seconde période.

« Si vous voulez voler les trois points à l’Etihad dans cette situation, bien sûr, vous avez besoin d’un peu de chance, d’élan et de décisions de l’arbitre. Mais nous avons eu beaucoup d’occasions en seconde période, donc un grand, grand bravo à les joueurs.

GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Chelsea contre Manchester City en Premier League



« Nous sommes capables de battre City » – Tuchel en finale de la Ligue des champions

Tuchel a maintenant remporté ses deux premières rencontres avec Guardiola depuis sa nomination en tant qu’entraîneur-chef de Chelsea. Ils se rencontrent pour la troisième fois en finale de la Ligue des champions le 29 mai et l’Allemand dit que les Bleus se rendront à Istanbul en toute sécurité en sachant qu’ils peuvent gagner.

« La victoire nous donne confiance mais, comme je l’ai déjà dit, ce résultat ne changera rien au [Champions League] final « , a ajouté Tuchel. » La finale est un jeu tout à fait unique et vous ne pouvez pas prédire ce qui va se passer.

« Vous devez être bien préparé, nous aurons à nouveau des changements, ils auront encore des changements, mais nous arriverons avec la connaissance que nous sommes capables de battre City. C’est ce que nous avons maintenant, et cela ne changera pas avant Istanbul. . «

Sergio Aguero a raté l'occasion de doubler l'avance de Manchester City contre Chelsea avec cette tentative de pénalité ratée de Panenka



Pour Guardiola et Manchester City, le champagne vainqueur du titre de Premier League a été fermement mis sur la glace alors que les champions en attente devaient se réconcilier avec une histoire de deux pénalités.

Le buteur du record Aguero a embarrassé son penalty raté de Panenka – et est sorti sur les réseaux sociaux pour s’excuser après le match – ce qui a vu City laisser passer l’occasion à la fin de la première mi-temps de doubler son avance et de se rapprocher du titre.

Je tiens à m’excuser auprès de mes coéquipiers, de mon personnel et de mes supporters pour avoir raté le penalty. C’était une mauvaise décision et j’en assume l’entière responsabilité. – Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 8 mai 2021

« C’était un match serré mais en général nous avons très bien joué », a déclaré Guardiola. Sky Sports. « Nous avons raté notre chance à la dernière minute de la première mi-temps avec le penalty.

Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a estimé que son équipe aurait dû recevoir un penalty pour une faute sur Raheem Sterling par Kurt Zouma lors de la défaite contre Chelsea



Lors de sa conférence de presse d’après-match, le patron de City a ajouté: « Écoutez, c’est égoïste parce qu’il rate. S’il marque le but, nous dirons qu’il est un génie. C’est la réalité.

« Je dis toujours aux joueurs au penalty, prenez une décision. Courir, à droite, à gauche, court ou ce que vous voulez, mais engagez-vous. Sergio était convaincu, mais il a raté. Tout le monde est déçu, mais le premier déçu, c’est lui. C’est un gars sensé.

« Nous n’allons pas parler de ce que Sergio a fait ou de la façon dont il est pour ce club, pour cette équipe en ce moment, pendant toute cette période. Il a donc pris la décision et c’est tout. »

Jamie Redknapp et Micah Richards discutent de la question de savoir si Manchester City aurait dû recevoir un penalty pour l'enchevêtrement de Kurt Zouma avec Raheem Sterling



Guardiola était convaincu que City aurait dû avoir une deuxième pénalité peu de temps avant le vainqueur d’Alonso lorsque Sterling a chuté alors qu’il était défié par Kurt Zouma.

« C’était une pénalité », a-t-il ajouté. « C’est un penalty, c’est tout. Dans le football, cela arrive. La prochaine fois, nous essaierons de marquer notre penalty et c’est tout. »

Raheem Sterling a estimé que le VAR aurait dû annuler la décision de l'arbitre de ne pas lui accorder de pénalité pour le défi de Kurt Zouma.



Malgré le résultat frustrant, il ne reste sûrement qu’une question de temps avant que City ne décroche le titre.

Il pourrait même être obtenu avant leur prochain match contre Newcastle vendredi si Manchester United, deuxième, perdait trois points en trois matchs au cours des cinq prochains jours.

Guardiola a déclaré: « Nous sommes tristes d’avoir perdu, nous voulions clôturer la Premier League, mais nous devons être concentrés. Le football est imprévisible et nous devons nous concentrer sur le match à Newcastle.

« Dans 21 jours, nous allons à nouveau affronter Chelsea en finale de la Ligue des champions. Nous devons en tirer des leçons et avant cela, essayer de gagner les trois points pour remporter le titre. »