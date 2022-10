Thomas Tuchel arrive à Kochi ; Les fans spéculent sur un rôle avec Kerala Blasters

L’entraîneur de football très populaire Thomas Tuchel est arrivé mercredi à l’aéroport international de Cochin ici, ce qui a conduit à des spéculations s’il a été marqué par le club de football Kerala Blasters basé dans la ville.

L’ancien joueur allemand de 49 ans et maintenant entraîneur a été accueilli à l’aéroport par des fans ardents du Chelsea Club, le club de football anglais de haut niveau qu’il a dirigé pendant un an et a aidé à remporter la Ligue des champions, mais a été expulsé le mois dernier.

Dès que la nouvelle s’est répandue que Tuchel est arrivé et que les fans ont pris des clics avec lui à l’aéroport, tous ont spéculé sur la raison de son arrivée.

Alors que certains spéculaient qu’il avait atterri pour aider les Kerala Blasters, d’autres disaient qu’il aurait peut-être pu venir au célèbre hôpital ayurvédique du district de Malappurram pour une pause de rajeunissement.

Mais l’hôpital ayurvédique a précisé qu’aucune réservation n’avait été faite au nom de Tuchel, ce qui a conduit à des spéculations.

