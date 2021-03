Thomas Tuchel admet que Tammy Abraham est "en difficulté" avec son "décision difficile"

Thomas Tuchel insiste sur le fait que c’est son travail de prendre des «décisions difficiles» après avoir choisi de laisser Tammy Abraham hors de l’équipe de Chelsea.

Le jeune attaquant n’était même pas sur le banc pour leur affrontement avec Manchester United.

Olivier Giroud a débuté à Stamford Bridge avec Timo Werner sortant du banc en seconde période.

Tuchel choisit de jouer avec un avant-centre dans son système préféré, ce qui signifie que la compétition pour les places est intense.

Abraham était un favori sous l’ancien patron des Blues Frank Lampard.

Cette saison, il a marqué six buts en championnat – plus que Werner et Giroud.

Tuchel admet que le joueur de 23 ans «lutte» avec sa décision, mais maintient qu’il a son plein soutien.

« Sélection. Nous avons 21 joueurs forts et seulement 18 possibles [to be picked]. C’est mon travail de prendre des décisions difficiles », a déclaré l’Allemand.