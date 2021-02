Thomas Tuchel admet que la victoire de Man Utd à l’UCL l’a laissé dans un "endroit sombre"

Thomas Tuchel a révélé que Manchester United avait infligé la pire défaite de sa carrière de manager.

Tuchel a admis qu’il était resté dans un «endroit sombre» et ne pouvait même parler à personne après que son ancien club, le Paris Saint Germain, ait perdu contre United lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions en mars 2019 après la pénalité de 94e minute de Marcus Rashford.

Le patron des Blues, Tuchel, affrontera à nouveau United dimanche à Stamford Bridge dans ce qu’il décrit comme un match «énorme» pour Chelsea alors qu’ils tentent de traquer l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer dans la bataille pour le top quatre.

Tuchel a déclaré: «Je n’ai jamais rien vécu de tel ni avant. Je peux être très honnête après ce match, j’étais deux jours dans un endroit très sombre et je peux vous dire que je n’ai pu parler à personne et penser à autre chose que cette défaite.

«C’était dans les circonstances, ce match, comment nous sommes arrivés là-bas, la pression autour du club concernant les huitièmes de finale, l’histoire avant et le résultat du premier match et la façon dont le deuxième match s’est déroulé avec la décision du VAR dans le dernier. minute.

«Après ça, c’est comme ça dans le sport, ça peut t’apprendre qu’il faut se lever et accepter qu’une défaite est parfois nécessaire pour grandir et se développer et pour se poser des questions décisives.

«Cela peut faire mal et la récompense était un an plus tard, c’était presque la récompense parfaite quand nous sommes arrivés en finale et nous avons parcouru un long chemin pour cela. C’était à travers l’adversité et on dit souvent que cela vous rend plus fort.

«Nous savons tous que les défaites sont difficiles à digérer. De même pour moi. Suis-je un bon perdant? Comme ci comme ça. Peut-être pas tellement, mais montrez-moi un bon perdant à ce niveau et gagner nous motive. Gagner conduit ce club et gagner conduit ce vestiaire.