Thomas Tuchel a-t-il acquis un avantage psychologique sur Pep Guardiola après les victoires de Chelsea contre Man City? | Actualités du football

Parler à Sky Sports au stade Etihad après le match, Thomas Tuchel a insisté sur le fait que la deuxième victoire consécutive de Chelsea contre Manchester City n’aurait aucune incidence sur ce qui se déroulera lors de la finale de la Ligue des champions plus tard ce mois-ci.

« Comme je l’ai déjà dit », a-t-il déclaré, « ce résultat ne changera pas la finale ». Son prochain commentaire, cependant, a montré que ce n’est pas sans importance. « Nous arriverons avec la connaissance que nous sommes capables de battre City. C’est ce que nous avons maintenant, et cela ne changera pas avant Istanbul. »

Chelsea s’est donné un avantage psychologique sur ses rivaux et leur conviction sera encore renforcée par le fait que leur dernière victoire, à venir seulement quelques semaines après le triomphe en demi-finale de la FA Cup à Wembley, semblait si improbable plus tôt dans le match.

Chelsea sait qu’ils peuvent battre l’équipe de Guardiola et ils savent qu’ils peuvent venir par derrière pour le faire.

La percée de Raheem Sterling est arrivée dans l’avant-dernière minute de la première mi-temps et le match semblait s’éloigner de Chelsea lorsque, seulement trois minutes plus tard, Billy Gilmour a été accusé d’avoir commis une faute sur Gabriel Jesus pour une pénalité de City.

« S’il était passé à 2-0, nous n’aurions peut-être pas eu la chance de revenir », a concédé Tuchel par la suite. Au lieu de cela, Panenka bâclé de Sergio Aguero a remis à Chelsea une bouée de sauvetage qu’ils ont saisie.

City est en droit de se demander pourquoi ils n’ont pas reçu de deuxième pénalité lorsque Kurt Zouma s’est mêlé à Sterling, mais ils n’ont qu’à eux-mêmes à blâmer d’avoir permis à Marcos Alonso de continuer et de voler la victoire.

Tuchel devient l’ennemi juré de City?

















3:08



Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré que son équipe avait montré son esprit combatif après être venu par derrière pour battre Manchester City



Le résultat importe peu pour City dans le cadre de la Premier League. Leur triomphe pour le titre est une fatalité. Ils devront juste attendre un peu plus longtemps pour que cela soit confirmé.

Mais il ne fait aucun doute que cela aide Tuchel. Depuis sa nomination à Chelsea il y a quatre mois, l’Allemand a orchestré des victoires sur Jurgen Klopp, Diego Simeone, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti et Zinedine Zidane ainsi que Guardiola.

Cela représente un début extrêmement impressionnant pour son mandat à Chelsea et une troisième victoire consécutive contre Guardiola le 29 mai donnera à Chelsea le plus gros prix de tous.

« Tuchel sera ravi », a déclaré Sky Sports expert Jamie Redknapp. « Dans une certaine mesure, il devient presque un ennemi de Manchester City, avec deux victoires contre eux. Je sais qu’il y a eu beaucoup de changements, mais City ne voudra pas ce sentiment de perdre. »

Tuchel n’a ressenti ce sentiment que lors de l’une de ses quatre dernières rencontres avec Guardiola, remontant à son temps à la tête du Borussia Dortmund, lorsque le patron de City dirigeait le Bayern Munich – et cette défaite s’est produite par des tirs au but en finale de la coupe d’Allemagne.

Il sait comment annuler les équipes de Guardiola et il sera intéressant de voir si cela aura un impact sur l’approche de Guardiola lors de la finale du mois prochain. Certes, il a ajusté les choses samedi, passant d’un quatre arrière à un trois arrière afin de correspondre à la forme de Chelsea.

Guardiola a été accusé d’avoir trop réfléchi à ses tactiques lors des matchs de la Ligue des champions au fil des ans. Le fait qu’il adapte déjà sa configuration pour faire face à Chelsea de Tuchel laisse-t-il supposer une répétition potentielle?

Son équipe a tendance à mieux s’en tirer lorsqu’elle s’en tient à ce qu’elle sait, mais la bataille tactique du 29 mai sera certainement fascinante.

Werner un problème pour Pep

Une chose que Guardiola devra faire est de trouver un moyen de contenir Timo Werner.

Le joueur de 25 ans a connu des moments difficiles au stade Etihad mais comme lors de la demi-finale de la FA Cup à Wembley, où il a inscrit le but de Hakim Ziyech, il a fini par apporter une contribution décisive.

Son aide pour le vainqueur d’Alonso a été fournie dans des circonstances similaires, en courant derrière la défense de Manchester City, en s’accrochant à un ballon en profondeur et en le coupant à travers le but.

Il a fait ces courses à plusieurs reprises lors de la réunion de la FA Cup, à un moment donné, levant les bras de frustration lorsqu’un coéquipier de Chelsea a choisi de jouer la sécurité au lieu d’essayer de le trouver, et c’était la même histoire à l’Etihad.

Manchester City a changé sa configuration à l’arrière, avec Aymeric Laporte et Nathan Ake rejoignant Ruben Dias dans les trois derniers, mais leur ligne défensive était plus haute que jamais et la vitesse et le mouvement de Werner lui permettent d’exploiter cela.

















3:06



GRATUIT À REGARDER: les faits saillants de la victoire de Chelsea contre Manchester City



Du moins, c’est l’idée.

Les deux dernières rencontres entre les deux parties montrent que cela ne se passe pas toujours pour lui. Il a été signalé hors-jeu à de nombreuses reprises au cours des deux matchs et parfois inutilement.

« Il y a certainement du travail que Tuchel doit faire avec Werner parce qu’il n’est pas nécessaire qu’il soit hors-jeu », a déclaré Sky Sports expert Gary Neville sur le co-commentaire à un moment donné en seconde période.

Ces moments peuvent être frustrants du point de vue de Chelsea, mais il ne fait aucun doute que Werner est l’une de leurs plus grandes armes pour battre City. C’est à Guardiola de trouver un moyen de le combattre.

Ziyech aime faire face à la ville

Image:

Hakim Ziyech célèbre l’égalisation avec son coéquipier Billy Gilmour



Il y a peu de chances que Guardiola sacrifie sa ligne haute étant donné son importance dans la façon dont City joue, donc le meilleur moyen d’annuler la menace de Werner peut être de lui couper le service.

Cela peut signifier porter une attention particulière à Ziyech. Le Marocain a été une épine dans le flanc de City lors de leurs deux dernières rencontres.

Son vainqueur à Wembley a couronné une excellente performance individuelle et son égaliseur de samedi, tiré dans le coin du filet depuis le bord de la surface, s’est avéré être le tournant du match.

Ce qui est le plus problématique pour Guardiola, cependant, c’est l’efficacité avec laquelle le joueur de 28 ans s’associe à Werner. Le but gagnant à Wembley caractérisait leur compréhension et ils semblaient à nouveau être sur la même longueur d’onde à l’Etihad.

Ziyech a trouvé Werner avec deux fois plus de passes que n’importe quel autre joueur de Chelsea et c’est clairement une tactique délibérée. Il, plus que quiconque dans l’équipe de Chelsea, a la vision de repérer les courses de Werner et la capacité de dépassement de le choisir ensuite.

Tuchel a bien sûr de nombreuses options dans les positions d’attaque. Mason Mount ne manquera pas de participer à la finale tandis que Kai Havertz, Callum Hudson-Odoi et Christian Pulisic ont également beaucoup à offrir. Mais Ziyech est le mieux adapté pour nourrir Werner et Guardiola sera conscient de la nécessité de l’arrêter lors de leur prochaine rencontre.

Il sera également conscient que l’avantage psychologique peut désormais résider dans les adversaires de City.