Le numéro trois mondial Justin Thomas a déclaré qu’il était profondément désolé après avoir utilisé une insulte homophobe lors du troisième tour du Tournoi des champions Sentry à Hawaï samedi.

Thomas, le champion en titre de l’événement de 6,7 millions de dollars, a raté un putt de cinq pieds au quatrième trou, après quoi il a prononcé l’insulte qui a été captée par un microphone de télévision.

« Il n’y a aucune excuse », a déclaré l’Américain de 27 ans à Golf Channel. «Il n’y a absolument aucune raison pour moi de dire quelque chose comme ça. C’est terrible. Ce n’est pas le genre de personne que je suis.

«J’ai besoin de faire mieux. Je m’excuse profondément auprès de tous et de tous ceux que j’ai offensés et je serai meilleur grâce à cela », a-t-il ajouté.

Thomas a tiré un aigle et six birdies samedi pour un cinq sous 68. Il se dirige vers la ronde finale de dimanche à égalité pour la cinquième place à 17 sous, quatre tirs derrière les leaders Ryan Palmer et Harris English.