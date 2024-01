Thomas rejoint l’équipe d’entraîneurs de football du Nebraska – Université du Nebraska

L’entraîneur-chef du Nebraska, Matt Rhule, a ajouté un entraîneur offensif vétéran Glenn Thomas au personnel de Husker. Thomas a plus de deux décennies d’expérience en entraînement universitaire et dans la NFL et servira de coordinateur co-offensif et d’entraîneur des quarts du Nebraska. L’embauche de Thomas est en attente de l’achèvement du processus d’embauche de l’Université du Nebraska.

Thomas arrive à Lincoln après une saison avec les Steelers de Pittsburgh. Thomas a servi comme assistant offensif, aidant les Steelers à participer aux séries éliminatoires de l’AFC.

Rhule a également annoncé que le coordinateur offensif Marcus Satterfield assumera la responsabilité d’entraîner les extrémités serrées des Husker en 2024. De plus, Josh Martin reprendra son rôle d’analyste pour les Huskers après avoir été entraîneur adjoint offensif par intérim la saison dernière.

Le CV impressionnant de Thomas comprend cinq saisons de travail avec Rhule à Temple et Baylor. À chacun de ces arrêts, Thomas et Rhule ont développé des quarts-arrières record dans PJ Walker de Temple et Charlie Brewer de Baylor.

“Glenn Thomas a une histoire de succès tout au long de sa carrière d’entraîneur, et j’ai hâte qu’il fasse partie du programme de football du Nebraska”, a déclaré Rhule. “Glenn s’est avéré être un développeur d’élite de quarts-arrière, et son expérience aux niveaux collégial et NFL est un excellent ajout à notre équipe d’entraîneurs.”

Dans l’ensemble, Thomas possède 15 années d’expérience en entraînement universitaire, occupant le poste de coordonnateur au cours de 10 de ces saisons. Il compte huit saisons complètes au sein du personnel de la NFL et a joué un rôle déterminant dans le développement du quart-arrière de la NFL Pro Bowl, Matt Ryan.

“Je suis honoré d’avoir l’opportunité de rejoindre un programme de football riche en traditions à l’Université du Nebraska”, a déclaré Thomas. «J’ai eu la chance de travailler pour l’entraîneur Rhule dans le passé et j’apprécie l’opportunité de le rejoindre ainsi que son équipe exceptionnelle au Nebraska. J’ai hâte d’arriver à Lincoln et d’aller travailler avec l’offensive Husker.

Avant de passer la saison 2023 à Pittsburgh, Thomas était coordinateur offensif et entraîneur des quarts de l’Arizona State en 2022. Il a supervisé une attaque au sol qui a vu Xavier Valladay décrocher la 10e meilleure marque au sol de l’histoire de l’école avec 1 192 verges et 16 touchés. De plus, sous la tutelle de Thomas, les quarts Trenton Bourget ont battu le record de l’ASU pour le pourcentage d’achèvement d’une seule saison à 71,4 pour cent.

Avant Arizona State, Thomas était le coordinateur offensif et l’entraîneur des quarts à l’UNLV (2020-21). Il a aidé les Rebels à réaliser plusieurs réalisations historiques au cours de cette période, notamment en aidant le porteur de ballon Charles Williams à battre le record de carrière du programme et à remporter les honneurs de la première équipe All-Mountain West. Au cours des deux saisons de Thomas à l’UNLV, il a contribué au développement du titre d’étudiant de première année de Mountain West. En 2020, le receveur Kyle Williams a remporté cet honneur, tandis que le quart-arrière Cameron Friel a remporté le prix en 2021. Friel a battu le record de l’école pour le pourcentage d’achèvement de la saison par un étudiant de première année, se connectant sur 62,4 pour cent de ses passes.

Thomas a passé les cinq saisons précédentes à travailler dans l’équipe de Rhule à Baylor et Temple. Thomas a été coordinateur co-offensif et entraîneur des quarts à Baylor de 2017 à 2019, aidant à transformer le programme. En 2019, les Bears ont obtenu une fiche de 11-2 avec un classement n°7 et une apparition au Sugar Bowl. Au cours des trois années de Thomas à Waco, le quart-arrière Charlie Brewer est devenu l’un des meilleurs quarts-arrière de l’histoire de l’école, lançant 69 touchés en trois saisons et étant nommé demi-finaliste pour le prix Davey O’Brien 2019.

Thomas a déménagé à Baylor aux côtés de Rhule après avoir servi à Temple en 2015 et 2016. En deux ans avec les Owls, l’un en tant qu’entraîneur des quarts et le second en tant que coordinateur offensif, Thomas a aidé le programme à remporter la première saison consécutive de 10 victoires de l’école. et des places de bowling et remporter le titre de l’American Athletic Conference 2016. L’offensive de 2016 a totalisé en moyenne 413,6 verges et 32,4 points par match sous la direction de Thomas. En tant qu’entraîneur des quarts en 2015, Thomas a encadré le quart junior PJ Walker, qui a totalisé 3 295 verges et 22 touchés.

Avant son passage à Temple, Thomas a passé sept saisons dans la NFL de 2008 à 2014. Il a été entraîneur des quarts des Falcons d’Atlanta pendant trois saisons après avoir été promu assistant offensif. Au cours des trois saisons où Thomas a guidé le quart-arrière Matt Ryan, l’ancien choix de première ronde a lancé plus de 4 500 verges et 26 touchés à chaque campagne. Ryan a remporté les honneurs du Pro Bowl après les saisons 2012 et 2014 et s’est imposé comme le meilleur quart-arrière de l’histoire de la franchise.

En 2012, Ryan a établi des sommets de franchise en une seule saison en termes de verges par la passe (4 719), de passes de touché (32) et de pourcentage d’achèvement (68,6). L’offensive d’Atlanta comprenait également les éternels Pro Bowlers Roddy White et Julio Jones au poste de receveur large, Michael Turner au poste de porteur de ballon et le légendaire ailier rapproché Tony Gonzalez, membre du Temple de la renommée de la NFL.

Thomas a commencé sa carrière d’entraîneur universitaire à temps plein au Midwestern State à Wichita Falls, au Texas, de 2001 à 2007. En tant qu’assistant diplômé entraînant des receveurs de 2001 à 2004, les Mustangs ont remporté le championnat de la division Lone Star North lors de sa première saison. Thomas a supervisé le jeu de passes et les quarts de l’école lors de la campagne 2004 et a aidé à guider MSU vers sa première apparition en séries éliminatoires de la Division II de la NCAA dans l’histoire de l’école. Thomas a transformé l’offensive de MSU en une centrale électrique tout en occupant le poste de coordinateur de 2005 à 2007. Au cours de sa dernière saison, l’offensive du Mustang a mené le pays en attaque totale (550,0 verges par match) et en verges au sol par match (317,0).

Pendant son séjour à Midwestern State, il a passé du temps avec les Ravens de Baltimore pendant l’intersaison. Il a aidé les receveurs larges et les quarts (2002-03, 2005) et a rencontré pour la première fois le futur entraîneur des Falcons, Mike Smith, à cette époque. Les deux ont également travaillé ensemble pendant le mandat de Smith avec les Jaguars de Jacksonville pendant une saison en 2004.

Originaire d’Eastland, au Texas, Thomas a commencé sa carrière d’entraîneur en tant qu’étudiant assistant à Texas Tech. Il a obtenu son diplôme de Texas Tech en 1998 et une maîtrise de Midwestern State en 2004. Thomas et sa femme Felicia ont deux enfants, Hayden et Dylan.

Histoire de Thomas Coaching

2024 : Nebraska, coordinateur co-offensif/quart-arrières

2023 : Steelers de Pittsburgh, entraîneur adjoint offensif

2022 : État de l’Arizona, coordinateur offensif/quart-arrières

2020-21 : UNLV, coordonnateur offensif/quart-arrières

2017-19 : Baylor, coordonnateur co-offensif/quart-arrières

2016 : Temple, coordonnateur offensif

2015 : Temple, entraîneur des quarts-arrières

2012-2014 : Falcons d’Atlanta, entraîneur des quarts

2008-11 : Falcons d’Atlanta, assistant offensif

2005-07 : État du Midwest, coordonnateur offensif

2001-04 : État du Midwest, assistant de remise des diplômes (récepteurs larges)