Thomas Peterffy dit qu’il possède une crypto-monnaie parce que « vous devez jouer les chances »

Le pionnier du courtage en ligne Thomas Peterffy a déclaré mercredi à CNBC qu’il avait investi dans les crypto-monnaies, tout en exprimant son scepticisme quant à l’avenir à long terme de la classe d’actifs numériques.

« Même moi, j’ai mis un peu d’argent dans la crypto, car même s’il y a des chances, je pense, que ce ne sera pas un marché viable, je pense qu’il y a une petite chance que ce soit une monnaie dominante, donc vous devez jouer les chances », a déclaré le milliardaire fondateur et président d’Interactive Brokers sur « Closing Bell ». Il n’a pas précisé la ou les crypto-monnaies qu’il possède.

Ces remarques interviennent alors qu’Interactive Brokers se prépare à lancer le trading de crypto-monnaie d’ici la fin de l’été, une décision considérée comme remarquable en raison de la réputation de l’e-broker de servir des clients plus sophistiqués.

Peterffy était auparavant sceptique à l’égard du bitcoin, la plus grande crypto-monnaie au monde en termes de valeur marchande, à des moments antérieurs, en particulier en 2017, alors que le CME se préparait à lancer des contrats à terme sur bitcoin.

À cette époque, Peterffy a déclaré à CNBC qu’il n’avait aucun problème avec les personnes qui voulaient échanger du bitcoin et d’autres crypto-monnaies, mais il a mis en garde contre « l’association du bitcoin et d’autres crypto-monnaies par la réglementation fédérale à l’économie réelle ».

Concernant le lancement prochain du trading crypto par Interactive Brokers, Peterffy a déclaré que « plusieurs de nos clients ont exprimé leur intérêt » à pouvoir investir dans les actifs numériques. « Et je le comprends parfaitement », a-t-il déclaré.

De nombreux membres de la communauté crypto voient le bitcoin comme une réserve de valeur à long terme et expriment leur optimisme quant à sa capacité, ainsi que les actifs numériques basés sur la blockchain, à perturber le système financier traditionnel. Jack Dorsey, le PDG milliardaire de Twitter et de la société de technologie financière Square, a déclaré plus tôt mercredi qu’il espérait que le bitcoin « aiderait à créer la paix dans le monde ».

Bitcoin était en hausse de près de 7% mercredi après-midi, s’échangeant autour de 31 800 $ par jeton. La crypto-monnaie historiquement volatile s’est négociée jusqu’à 32 765 $ ce jour-là, selon Coin Metrics. La hausse est intervenue un jour après que le bitcoin soit tombé en dessous de 30 000 $ pour la première fois depuis le 22 juin.

Bitcoin reste en baisse d’environ 50% par rapport à son sommet historique de près de 65 000 $ à la mi-avril, à peu près au moment des débuts sur les marchés publics de l’échange de crypto-monnaie Coinbase.

La poursuite de l’adoption du bitcoin par des investisseurs et des institutions de premier plan a été considérée comme l’une des raisons du rallye massif du bitcoin qui a commencé l’année dernière et a culminé en avril. Alors que le bitcoin est légèrement positif depuis le début de l’année, à ce stade de 2020, il s’échangeait en dessous de 10 000 $ par jeton.