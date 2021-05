Thomas Peterffy craint que l’inflation américaine ne devienne une «  situation imparable  »

Le pionnier de Wall Street, Thomas Peterffy, a déclaré mercredi à CNBC qu’il était préoccupé par la perspective d’une inflation dommageable aux États-Unis, s’appuyant sur ses expériences personnelles en tant que jeune en Hongrie après la Seconde Guerre mondiale.

Le fondateur et président du milliardaire Interactive Brokers a fait ses commentaires sur « Squawk Box » peu de temps après la publication des données d’avril sur l’indice des prix à la consommation plus chaud que prévu.

« Chaque fois que j’entends des chiffres comme celui-ci, je repense à mon enfance en Hongrie, où je jouais avec … milliards de billets en forint, donc la valeur de l’argent ne signifiait rien », a déclaré Peterffy, qui a émigré de Hongrie aux États-Unis en 1965. .Le forint est la monnaie officielle de la Hongrie.

« Je suis très inquiet que ce soit une situation imparable car plus la Fed attend, plus elle devra augmenter les taux », a ajouté Peterffy, qui, selon lui, pourrait à son tour rendre le service de la dette du gouvernement américain plus difficile. « Donc, en gros, nous nous peignons dans une boîte, et je ne vois pas comment nous allons en sortir. »

L’indice des prix à la consommation en avril a augmenté de 4,2% par rapport à l’année précédente, selon le ministère du Travail. Ce gain global pour l’IPC, qui mesure une gamme de biens, d’énergie et de logement, est le taux le plus rapide depuis plus de 12 ans.

Le saut survient alors que le déploiement continu des vaccinations Covid aide l’économie américaine à se remettre de la pandémie.

Un facteur à prendre en compte dans l’évaluation des données de l’IPC d’avril est que les comparaisons d’une année à l’autre sont affectées par le début de la pandémie de coronavirus en 2020. La crise sanitaire et son impact économique ont fait chuter les prix à la consommation en avril 2020 de la plus forte baisse depuis décembre 2008.

En conséquence, les responsables de la Réserve fédérale, y compris le président Jerome Powell, ont indiqué que l’inflation ce printemps semblerait plus élevée en raison de ce que l’on appelle les effets de base. Malgré cela, les données de l’IPC de mercredi ont montré une augmentation de 0,8% d’un mois à l’autre, bien supérieure aux 0,2% attendus par les économistes.

Powell a souligné à plusieurs reprises qu’il pensait que les augmentations de prix seraient transitoires pendant la reprise de Covid et non le début d’une inflation galopante problématique comme les États-Unis ont connu dans les années 1960 et 1970. C’est pourquoi Powell et d’autres banquiers centraux estiment qu’il reste nécessaire de maintenir la politique monétaire très accommodante mise en place en réponse à la pandémie.

« Nous ne sommes pas encore tout à fait sortis de la pandémie », a déclaré mardi à CNBC le président de la Réserve fédérale de St. Louis, James Bullard. « Une fois que nous serons sortis de la pandémie, je pense qu’il sera temps de voir si la politique monétaire peut changer. »

Peterffy n’est pas la seule personne à être en désaccord avec l’approche actuelle de la Fed. L’investisseur milliardaire Stanley Druckenmiller a déchiré la banque centrale mardi sur CNBC, suggérant que la santé à long terme du dollar américain était en jeu.

« Je ne peux trouver aucune période dans l’histoire où la politique monétaire et budgétaire était aussi décalée par rapport aux circonstances économiques, pas une seule », a déclaré Druckenmiller.

– Jeff Cox de CNBC a contribué à ce rapport.