Thomas Partey parmi les joueurs omis de la tournée de pré-saison d’Arsenal aux États-Unis

Thomas Partey fera partie des joueurs omis lors du départ d’Arsenal pour une tournée de pré-saison aux États-Unis mercredi, a rapporté le Times.

Partey devrait continuer à s’entraîner à Londres aux côtés de plusieurs de ses coéquipiers d’Arsenal, dont Bernd Leno et Folarin Balogun.

Il est ajouté que le milieu de terrain ne s’est pas rendu en Allemagne pour la victoire 5-3 contre Nuremberg vendredi dernier, après avoir joué 45 minutes lors de la victoire 5-1 contre Ipswich Town à son retour après une blessure à la cuisse subie en avril.

Thomas Partey sera parmi les joueurs omis quand Arsenal partira pour une tournée de pré-saison aux États-Unis aujourd’huihttps://t.co/VqTXb6DyM9 – Times Sport (@TimesSport) 13 juillet 2022

La tournée de pré-saison d’Arsenal

La tournée de pré-saison d’Arsenal aux États-Unis débutera contre Everton dimanche à Baltimore, dans le Maryland.

Les Gunners affronteront ensuite Orlando City quatre jours plus tard et Chelsea une semaine samedi, les deux matchs se jouant à Orlando, en Floride.

Pourquoi Leno & Balogun ne vont-ils pas aux États-Unis ?

Le Times rapporte que Leno se rapproche d’un transfert de 10 millions de livres sterling à Fulham après s’être vu offrir un contrat de trois ans pour être le gardien de but de premier choix du club de l’ouest de Londres.

Quant à Balogun, il est susceptible de quitter Arsenal en prêt et devrait rester à Londres pour négocier un déménagement.

