Thomas Muller sur The Mark alors que l’Allemagne bat la Lettonie lors de l’échauffement de l’Euro 2020

Thomas Muller a marqué son premier but international depuis trois ans lundi alors que l’Allemagne écrasait la Lettonie 7-1 lors de son dernier match amical d’échauffement avant la phase finale de l’Euro 2020.

La Lettonie, classée 138e au monde, est rarement sortie de la mi-temps alors que l’Allemagne se préparait pour son match d’ouverture du Championnat d’Europe contre la France, championne du monde, dans huit jours à Munich.

Après un exil de deux ans du football international, le vainqueur de la Coupe du monde 2014, Mueller, a été inscrit sur la feuille de match tandis que les stars de la Premier League Ilkay Gundogan et Timo Werner ont également trouvé le chemin des filets dans la déroute.

« Le résultat n’était pas la chose la plus importante, c’était plus la façon dont nous voulions jouer au football et mettre en œuvre les choses », a déclaré Mueller, qui a marqué son premier but en Allemagne depuis mars 2018.

« C’était bien, c’était une victoire convaincante, mais nous savons que la France sera une proposition différente, c’est clair. »

Le capitaine allemand Manuel Neuer a été applaudi sur le terrain par ses coéquipiers avant le coup d’envoi alors qu’il est devenu le premier gardien de but à faire 100 apparitions pour l’équipe nationale.

Le vétéran de 35 ans a passé l’une des nuits les plus calmes de sa carrière à Düsseldorf.

Il n’avait pratiquement pas été testé jusqu’à ce que le milieu de terrain letton Aleksejs Saveljevs surprenne la défense allemande en train de faire la sieste avec un but de consolation à 15 minutes de la fin.

L’entraîneur-chef de l’Allemagne Joachim Loew a effectué quatre changements par rapport à l’équipe retenue pour un match nul 1-1 frustrant contre le Danemark.

Le vainqueur de la Ligue des champions de Chelsea, Antonio Ruediger, est entré en défense avec son coéquipier du club Kai Havertz, qui a joué la première mi-temps, impressionnant à l’avant.

Gundogan de Manchester City s’est associé à Toni Kroos du Real Madrid dans une solide paire de milieu de terrain.

Les Allemands perdirent peu de temps.

Havertz a traversé la défense lettone pour ouvrir le score alors que l’arrière gauche Robin Gosens a marqué son premier but international, puis 86 secondes plus tard, Gundogan s’est écrasé dans le deuxième.

L’Allemagne menait 3-0 en 27 minutes lorsque Mueller a marqué son 39e but en 102 sélections pour l’Allemagne.

C’était 5-0 à la pause lorsque le gardien letton Robert Ozols a tâté le ballon dans son propre filet, puis Serge Gnabry a repris de volée dans la lucarne juste avant la mi-temps.

Werner a remplacé Havertz pour la seconde mi-temps et a tiré à la maison entre les jambes d’Ozols à 50 minutes de la fin.

Les Allemands ont été surpris en train de faire la sieste lorsque le superbe tir de Saveljevs a survolé le Neuer plongeant, avant que Sane ne répare son échec précédent en tapant sur la passe de Mueller.

La victoire a été un rappel opportun de la confiance à la veille de la phase finale de l’Euro 2020, mais l’Allemagne peut s’attendre à des matchs beaucoup plus difficiles contre la France et le Portugal, champion d’Europe en titre, dans le groupe F.

« Nous avons gardé les choses libres jusqu’à la mi-juillet – tout peut arriver », a plaisanté Mueller, avec la finale de l’Euro 2020 prévue au stade de Wembley à Londres le 11 juillet.

