BERLIN: Les performances inspirantes de Thomas Mller pour le Bayern Munich alimentent de plus en plus d’appels à sa réaffectation dans l’équipe nationale allemande.

Mller est sans doute dans la meilleure forme de sa longue carrière alors que l’équipe allemande est en difficulté. L’équipe de Joachim Lw a été battue 6-0 par l’Espagne le mois dernier en Ligue des Nations, la plus grosse défaite de l’Allemagne depuis 1931.

Mller est le seul joueur du Bayern, à part le capitaine Manuel Neuer, qui a disputé tous les matchs de Bundesliga jusqu’à présent cette saison, marquant deux buts samedi pour maintenir le Bayern au sommet avec un match nul 3-3 contre Leipzig.

Il compte déjà six buts et cinq passes en dix matches de championnat cette saison. Seul Robert Lewandowski a marqué plus (12) pour le Bayern.

Les performances de Mller inspirent également les jeunes joueurs du Bayern. Sans supporters dans les stades en Allemagne en raison de restrictions contre le coronavirusOn pouvait entendre Mller exhorter des joueurs comme Kingsley Coman, Leroy San et Jamal Musiala, 17 ans, contre Leipzig.

Mller est également sorti du banc pour convertir un penalty en l’absence de Lewandowski pour que le Bayern égalise 1-1 en Ligue des champions contre l’Atltico Madrid mardi. Ce n’était pas un match que le Bayern devait gagner. Le champion en titre était déjà certain de sa progression pour le tour suivant, mais l’engagement de Mllers est resté le même.

L’ancien gardien de but ouest-allemand Bodo Illgner est devenu le dernier à appeler Lw à rappeler Mller, 31 ans, lundi, lorsqu’il a déclaré au magazine Kicker: Chaque entraîneur veut un tel professionnel dans son équipe, chaque joueur aussi.

Lw n’a pas choisi Mller depuis qu’il a annoncé en mars 2019 qu’il ne comptait plus sur les vainqueurs de la Coupe du monde 2014 Mller, Jrme Boateng et Mats Hummels. Leurs remplaçants n’ont pas été impressionnés jusqu’à présent.

La position de Lw en tant qu’entraîneur a été remise en question après une série de performances décevantes et de mauvais résultats, mais il a reçu le soutien de l’Association allemande de football la semaine dernière lorsqu’elle a déclaré qu’il devait continuer sans condition.

Illgner, qui a aidé l’Allemagne de l’Ouest à remporter la Coupe du monde 1990, a déclaré qu’il y avait deux raisons pour lesquelles la fédération restait fidèle à Lw: le manque d’alternative pour le moment et aussi qu’il avait connu des succès qu’il ne fallait pas oublier.

Lw a mené 189 matchs et a un contrat jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

D’anciens internationaux tels que Bastian Schweinsteiger et Lothar Matthus avaient auparavant fait appel à Lw pour ramener Mller, Hummels et Boateng dans l’équipe.

Mller a de nouveau été interrogé samedi sur son possible retour.

Cette question est très, très lointaine pour moi. La prochaine pause internationale n’est pas avant mars. J’essaie d’aider l’équipe avec laquelle je suis sur le terrain à atteindre nos objectifs. Vous pouvez discuter de tout le reste aussi souvent que vous le souhaitez. Je vais continuer et tu verras, dit Mller.

Il s’est montré diplomate lorsqu’il a été interrogé sur la décision de la fédération de garder Lw comme entraîneur.

La fédération a décidé, donc nous tous, Allemands, devons soutenir cette décision et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour remettre les choses en marche et avec Joachim Lw, nous allons remettre les choses en marche, a déclaré Mller.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports

___

Ciarn Fahey sur Twitter: https://twitter.com/cfaheyAP