Thomas Muller qualifie la Coupe du monde d’Allemagne de “catastrophe absolue”

DOHA, Qatar – Hansi Flick a déclaré que le football allemand « prendrait une direction différente, et très bientôt » après que les quadruples champions du monde aient subi une deuxième élimination consécutive en phase de groupes de la Coupe du monde, décrite comme une « catastrophe absolue » par l’attaquant Thomas Muller. .

Malgré une victoire 4-2 contre le Costa Rica au stade Al Bayt, la victoire 2-1 du Japon contre l’Espagne à Doha a mis fin aux espoirs de l’Allemagne de se qualifier dans le groupe E.

Une défaite 2-1 contre le Japon lors de son match d’ouverture à Qatar 2022 s’est finalement avérée coûteuse pour l’Allemagne, qui doit accueillir l’Euro 2024 dans un peu plus de 18 mois.

Et avec ce tournoi imminent, Flick, qui n’a pas abordé son propre avenir en tant qu’entraîneur, a déclaré que de grands changements seraient apportés pour garantir que l’Allemagne soit compétitive à l’Euro 2024.

“A la lumière de l’Euro, il est difficile d’en parler en ce moment, mais nous devons évaluer notre Coupe du monde, prendre une direction différente”, a déclaré Flick. “C’est la prochaine étape que nous allons franchir et nous le ferons très bientôt.

“Nous pouvons nous lever rapidement et récupérer. Nous verrons à quoi ressemble l’avenir et comment nous pouvons mettre en œuvre nos idées. Je suis une personne très critique et nous évaluerons tout.”

Une partie de la “direction différente” de l’Allemagne est susceptible de voir les vainqueurs de la Coupe du monde tels que Muller, Manuel Neuer et Mario Gotze éliminés de l’équipe internationale.

Muller, dont les débuts en Coupe du monde ont eu lieu en Afrique du Sud en 2010, a admis que la sortie anticipée de ce tournoi était difficile à accepter.

“C’est une catastrophe absolue”, a déclaré Muller. “C’est incroyablement amer pour nous car notre résultat aurait été suffisant [if Spain hadn’t lost to Japan]. C’est un sentiment d’impuissance.

“Si c’était mon dernier match pour l’Allemagne, ça a été un immense plaisir, merci beaucoup.”

L’échec de l’Espagne à éviter la défaite contre le Japon a été décisif pour l’Allemagne, mais Flick a déclaré que son équipe n’avait personne d’autre qu’elle-même à blâmer pour son élimination.

“Je me fiche des différentes équipes, tout dépend de nous”, a déclaré Flick. “Si vous regardez les matchs et le nombre de buts qui étaient de notre faute, je suis convaincu que nous avons donné nos chances contre l’Espagne et le Japon

“Vous devez tenter votre chance et marquer des buts. Si nous l’avions fait, cela aurait été une autre histoire. Il y a eu beaucoup d’erreurs individuelles dans les matchs et cela m’a mis très en colère. J’ai dit à l’équipe que j’étais contrarié.

“Mais je ne cherche pas d’excuses. Nous avons rempli notre devoir aujourd’hui, nous avons remporté la victoire, mais le score aurait pu être meilleur.”