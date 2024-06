Thomas Müller, le prochain Uli Hoeneß du Bayern Munich ?

Rencontrer le nouveau patron, le même que l’ancien patron ?

Le Bayern Munich est le club construit par Uli Hoeneß, et la figure légendaire et ancien président siège toujours au conseil de surveillance. Le long mandat de Hoeneß dans la Säbener Straße a contribué à assurer la continuité culturelle de la Maître d’orchestreet une façon de transmettre cela à la prochaine génération est d’essayer de répéter l’exploit – avec un joueur actuel.

Et quel meilleur candidat que Thomas Müller ? Le Raumdeuter incarne l’esprit bavarois sur et en dehors du terrain, et alors que sa carrière de joueur touche à sa fin, il semble déjà prêt à être préparé pour un rôle de front office.

Depuis Az, via @iMiaSanMia:

important[sic] Les chiffres du Bayern voient Thomas Müller comme un futur patron potentiel du club – que ce soit au sein du conseil de surveillance ou du conseil d’administration. On dit dans la Säbener Straße que Müller est exactement l’homme qui pourrait un jour suivre les traces d’Uli Hoeneß lorsque ce dernier prendra sa retraite. Müller est depuis longtemps le représentant le plus important du club, même s’il est toujours joueur. Pour l’instant, Müller n’envisage pas encore cette idée de manière concrète : il veut profiter de sa carrière de footballeur actif tant qu’il s’amuse et qu’il peut concourir au plus haut niveau. Au sein du club, un éventuel rôle de Müller après sa retraite est à l’étude depuis un certain temps. [@_kochmaximilian, @Abendzeitung]

Naturellement, cet avenir est aujourd’hui lointain dans l’esprit de Müller. Mais le jour vient où il raccrochera ses crampons de joueur – et réfléchira à ce qui l’attend par rapport au club où il a grandi et joué.

