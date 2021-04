Si vous voulez dépasser le coucher du soleil, dirigez-vous vers le Bayern Munich. Avec huit titres consécutifs de Bundesliga, la soif de succès du club est indéniable et, bien que le recrutement ait été astucieux au fil des ans, ils ont également dû s’adapter, en changeant les tactiques sur le terrain et les styles de fenêtre de transfert pour rester en tête du peloton de chasse. Ils sont toujours en tête de la Bundesliga et poursuivent un neuvième titre consécutif en championnat, tout en passant par six managers différents, allant du perfectionniste Pep Guardiola au lourd de possession Carlo Ancelotti et, en 2021, à une revitalisation silencieuse sous Hansi Flick.

Mais il y a eu des constantes et une certaine continuité en cours de route. Alors que certains membres du personnel vont et viennent – comme les légendes du club Philip Lahm et Bastian Schweinsteiger, ou des ailiers superstar comme Arjen Robben et Franck Ribery, qui ont tous contribué massivement à la domination nationale du Bayern – il y a un petit groupe de joueurs qui continuent à conduire et façonner la culture du club et les attentes de ses joueurs.

Thomas Muller est l’un de ces joueurs qui défient le temps, avec 571 apparitions pour le club qu’il a rejoint en 2000 (son 572e, un match incontournable avec le RB Leipzig, le dernier prétendant au trône du Bayern, arrive ce samedi) Bien qu’il ait gagné neuf titres de Bundesliga, six DFB-Pokals, deux ligues de champions et une Coupe du monde, le désir de Muller de gagner est toujours aussi fort que jamais.

«Je pense que lorsque votre corps est en bonne santé et que vous êtes fort et que vous n’avez aucun problème de santé, la motivation pour gagner est à chaque fois la même», déclare Muller, parlant au-dessus de Zoom depuis son domicile en Allemagne. « Parce que pour moi, ce n’est pas important de remporter le titre – bien sûr, je veux gagner le titre. Mais je veux être le meilleur. Je veux être le meilleur à ma place dans mon équipe et je veux être le meilleur en la ligue allemande avec mon équipe.

« Gagner est mon objectif. C’est ce qui vous donne le sentiment que vous recherchez, et non le bouclier métallique. »

Muller, 31 ans, dit à ESPN qu’il n’a que des pensées éphémères sur la vie après le football – cela se produit généralement lorsqu’il se détend dans son jardin – et estime qu’il lui reste environ cinq ans au sommet du match. Un homme d’un seul club toute sa carrière, il dit que « ce ne serait pas une honte et aucun problème » si un jour le Bayern décidait de le transférer, mais pour l’instant, sa forme au Bayern est la preuve qu’il peut « jouer. à ce niveau élevé tout le temps. «

La saison dernière, sous la direction de Niko Kovac, alors directeur, il semblait que le temps de Muller était écoulé. Il était en disgrâce à la fois pour le club et le pays, et son contrat devant expirer à la fin de la campagne 2019-2020, il évaluait ses options. Le doute sur son avenir a coïncidé avec une mauvaise saison du Bayern – deux défaites lors de ses 10 premiers matchs de championnat sont médiocres par rapport aux normes bavaroises – mais le 2 novembre 2019, Kovac a été limogé après une défaite 5-1 à l’Eintracht Francfort.

En est arrivé Flick, avec le Bayern à quatre points du sommet, et Muller est revenu. À partir de là, ils ont participé à une incroyable série de 32 matches sans défaite et Muller a contribué un record de 21 passes décisives en Bundesliga (avec huit buts) alors que l’équipe a remporté six trophées incroyables (Bundesliga, Ligue des champions, DFB-Pokal, Allemand Super Coupe, Super Coupe de l’UEFA et Coupe du Monde des Clubs de la FIFA). Ils n’étaient que la deuxième équipe à atteindre cet objectif, imitant l’équipe de Barcelone 2008-09 de Guardiola.

Muller connaît l’une de ses meilleures saisons au Bayern Munich à l’âge de 31 ans. CHRISTOF STACHE / AFP via Getty Images

Cette saison a été plus ou moins la même. Sauf une défaite choc au deuxième tour de la DFB-Pokal face à Holstein Kiel, le Bayern est à nouveau favori pour remporter la Bundesliga et la Ligue des champions. L’équipe est tenue au même titre que « Dream Team » de Guardiola et parler à Muller, l’un des éléments clés de leur dernière décennie réussie est la capacité d’éviter la complaisance ou de tomber dans un état de contentement heureux.

« Nous avons eu ce problème [at times during our eight titles] que peut-être le Bayern n’était pas super fort, mais d’autres équipes n’ont pas utilisé leur chance « , a déclaré Muller. » Nous avons eu des moments faibles, ou des semaines faibles, mais elles ne l’ont pas utilisée. Peut-être que nous avons eu un peu de chance … Je ne sais pas comment expliquer … ou peut-être que nous étions simplement meilleurs, je ne sais pas. «

Malgré ses blagues sur « Lewangoalski », en référence à l’attaquant du Bayern (maintenant blessé) Robert Lewandowski, ou à Alphonso Davies comme la version du club de Road Runner (complète avec « Meep! Meep! » de Muller impression), Muller prend son métier au sérieux. Il dit qu’une année avec eux équivaut à trois ans de stress dans un autre club de Bundesliga, mais il ne changerait rien.

Il se moque également du spécialement inventé Raumdeuter – «interprète de l’espace» – terme qui a été créé pour expliquer l’envoi unique et difficile à définir du positionnement de Muller autour de l’objectif. En son cœur, il alterne entre un « faux neuf » au milieu, un milieu offensif, ou à droite de leur attaque. Tout «mythe» sur sa capacité ou sa conscience spatiale, dit-il, est exagéré.

« Je pense que les gens font quelque chose de plus important pour s’expliquer à eux-mêmes ou au reste du monde du football, [how] un joueur peut-être sans physique, habileté ou habileté de dribble, est si efficace … « a déclaré Muller. » Ils construisent quelque chose qui est normalement logique comme spécial; c’est peut-être une de mes forces de le faire encore et encore. «

D’autres peuvent voir son talent différemment; Muller a été jugé excédentaire par rapport aux exigences du directeur de l’équipe nationale allemande, Joachim Low, mais la forme de la star du Bayern a été si irrésistible qu’il semble prêt pour un rappel. (L’étonnante défaite de mercredi contre la Macédoine du Nord suggère qu’ils pourraient utiliser son étincelle.)

Son partenariat avec Lewandowski est également incroyablement lucratif pour le Bayern: le duo a réussi 55 buts et 25 passes décisives entre eux dans toutes les compétitions cette saison.

« Nous savons que lorsque nous jouons ensemble, nous sommes plus forts. Il est très bon parce que je sais ce qu’il veut faire, donc je sais comment le mettre en place pour lui. Il sait que quand je lève les yeux, j’essaye de le trouver. Je essayez toujours de trouver le chemin le plus direct vers l’objectif, et normalement c’est [by looking for] l’attaquant. Il sait que je ne joue pas pour le tir du cirque, je joue pour marquer. «

Tous les joueurs peuvent, à un certain niveau, « lire le jeu » – traiter et interpréter ce qui se passe autour d’eux afin de prendre les meilleures décisions sur ou en dehors du ballon – mais Muller est un cran au-dessus. Pour la star du Bayern, le jeu semble simple; dans son esprit, tout est question d’espace et, eh bien, de zombies.

Lewandowski, à gauche, et Muller ont contribué 55 buts et 25 passes décisives dans toutes les compétitions cette saison. Lars Baron / Getty Images

C’est ce qui traverse la tête de Muller en position offensive. « Dans le football, il y a beaucoup de situations de signal. » Il parle des options qu’il verrait si sur l’aile gauche: soit croiser le ballon, couper le ballon en arrière, envoyer une passe en diagonale au milieu de terrain défensif ou à l’arrière gauche, ou dribbler sur le terrain.

« Chaque défenseur adverse regarde le ballon comme un zombie, » uughhhh … « (À ce stade, Muller fait sa propre impression étrange d’un zombie.) » Vous devez comprendre avec vos coéquipiers que lorsque cette situation se produit, ils doivent savoir [if] tu fais la course, et tu dois savoir qu’ils savent [if a] le laissez-passer est une option. Parfois, c’est plus facile qu’il n’y paraît, mais bien sûr, vous avez besoin du bon timing, du timing technique pour le cross.

« L’une des choses les plus importantes pour un bon centre est de ne pas essayer de le mettre sur la tête de quelqu’un », poursuit-il. « Mettez-le dans l’espace, car l’attaquant a parfois plus de temps que vous ne le pensez, mais quand vous le mettez clairement sur la cible, et pas dans l’espace, c’est plus facile pour le défenseur, et il n’y a aucune chance de marquer. »

C’est l’évangile de la création par hasard selon Muller. Mais il participe également avec sa propre part de buts avec 10 en Bundesliga cette saison.

L’équipe RB Leipzig de Julian Nagelsmann est la plus proche du peloton de chasse ce trimestre; La saison dernière, c’était le Borussia Dortmund. Mais le Bayern a, au cours des neuf dernières saisons, réussi à rester devant eux et tous les autres.

Parfois, Muller dit, « les autres équipes n’ont pas utilisé leur chance » pour renverser le Bayern, citant la campagne 2015-16 lorsque le BVB de Thomas Tuchel les a poussés près pendant une grande partie de la saison, pour ensuite chuter et terminer 10 points derrière.

A d’autres occasions, le club a été revigoré par un changement de manager. Il se souvient avec tendresse des premières étapes du mandat de Pep Guardiola à la tête du Bayern. «Pep nous a donné des coups de pied à chaque séance d’entraînement», dit-il. Guardiola est arrivé après sa victoire en Ligue des champions 2013, ce qui ressemblait à l’époque au sommet de l’Everest. Mais l’introduction de Guardiola a empêché toute complaisance.

« Jupp Heynckes a pris sa retraite et Pep a tout essayé pour réussir … il voulait montrer au monde entier qu’il pouvait le faire à nouveau dans une nouvelle ligue », déclare Muller. « Après Pep, nous avons eu deux ou trois saisons, et la saison dernière, où les autres équipes avaient une chance … peut-être. »

Ces jours-ci, Muller est parfaitement conscient de son rôle de mentor dans la dernière itération du Bayern et a particulièrement apprécié de prendre Jamal Musiala, 18 ans, sous son aile. « Thomas m’aide énormément. Je suis très reconnaissant d’apprendre de lui à chaque séance d’entraînement et chaque match, et qu’il a toujours l’oreille ouverte pour moi », a déclaré Musiala en mars.

Les jeunes joueurs du Bayern comme Musiala et Davies ont également un effet positif sur Muller. «Ils me gardent sur mes orteils à coup sûr, et ils gardent mon corps en forme», dit Muller. Mais vient ensuite la qualification des attentes.

« Mais dans l’autre sens … je continue leur sur leur orteils, et ils doivent savoir que lorsqu’ils commencent à jouer pour le Bayern, peu importe leur âge: ils doivent gagner. «

Et c’est là que réside le nœud de la raison pour laquelle cette équipe du Bayern a remporté huit titres consécutifs de Bundesliga et est sur le point d’en avoir un autre. C’est un engouement pour le succès et la pression exercée, qu’il s’agisse d’un décisionnaire, d’une finale de la Ligue des champions ou d’un match amical de pré-saison.

Prenez le match de ce week-end contre Leipzig. Le Bayern a quatre points d’avance sur ses rivaux en deuxième position. Une victoire et cette avance s’étend à sept points; une défaite et c’est coupé à un. Mais l’échec a-t-il jamais traversé l’esprit de Muller? Ne sois pas idiot.

« Au Bayern, vous ne pouvez pas apprendre cela [winning mindset], il faut le construire avec de l’expérience et de la confiance en soi », déclare Muller.« Nous avons toujours eu le sentiment que nous sommes la meilleure équipe sur le terrain avant le début du match … après le match, ça pourrait être l’inverse. autour de! Mais se sentir comme l’opprimé? Je me rappelle plus.

« J’essaie toujours d’avoir ce sentiment que nous et moi pouvons battre toutes les équipes contre lesquelles nous jouons. Peut-être que c’est parfois très subjectif. Et peut-être que c’est un truc, mon truc pour jouer aussi puissant. Parce que quel est votre avantage quand vous pensez à perdre? Je ne sais pas. «