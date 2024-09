Thomas More et Influxer s’associent pour une opportunité NIL

(CRESTVIEW HILLS, KY) – Thomas More Athletics est ravi d’annoncer son partenariat avec Influxer. Ce partenariat offrira aux étudiants-athlètes de Thomas More la possibilité de monétiser leur nom, leur image et leur ressemblance (NIL) avec des produits personnalisés de haute qualité, permettant aux fans de soutenir leurs étudiants-athlètes et leurs équipes Saint préférés.

Grâce à ce partenariat, Influxer, un fournisseur sous licence officielle qui crée des vêtements co-marqués personnalisés aux noms et numéros des joueurs, offrira une formation sur le marketing, l’entrepreneuriat et le branding personnel. Tous les étudiants-athlètes de Thomas More de chaque équipe auront la possibilité de créer leur propre page Web avec des équipements personnalisés qui seront disponibles à l’achat.

En plus de la gestion de la boutique en ligne, l’équipe d’Influxer supervisera l’ensemble des tâches de gestion et du service client tout en travaillant directement avec TMU Athletics et ses étudiants-athlètes sur les éléments marketing et créatifs. Influxer a établi des partenariats avec plus de 300 universités à travers le pays.

Les fans de Thomas More peuvent visiter https://influxermerch.com/colleges/thomas-more-university/sports pour acheter leur équipement de marque commune.