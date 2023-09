Thomas, marié au premier regard, INSULTE la nouvelle épouse Rosaline en lune de miel difficile alors que les tensions montent

Thomas, marié au premier regard, INSULTE sa nouvelle épouse Rosaline lors de leur lune de miel maladroite au cours de l’épisode de ce soir.

L’émission E4 est revenue sur nos écrans pour sa huitième série lundi – et elle a déjà apporté du drame sur nos écrans.

Dans un extrait exclusif de l’épisode de ce soir, il semble que l’un des couples ne s’entende pas après s’être marié.

La fleuriste Rosaline, 28 ans, et Thomas, 27 ans, qui travaille dans la communication en matière d’investissement, ont été réunis par les experts en relations et se sont dit « oui » peu de temps après leur première rencontre.

Ce soir, les téléspectateurs verront les deux hommes s’envoler pour l’Autriche pour leur lune de miel et passer du temps en couple – mais les choses ne semblent pas aller bien.

Après être partis skier, Rosaline et Thomas s’assoient et discutent de l’activité, ce qui lui permet d’évoquer ses inquiétudes.

Rosaline dit : « Au moins, nous avons eu un peu de contact. Je me suis dit : « Penses-tu que nous devrions faire des câlins ? » Pensez-vous que nous devrions avoir un câlin ? et vous vous dites : « Absolument pas !

Thomas répond : « On ne peut pas forcer ces choses-là. Sinon, cela vous semblera forcé et contre nature. Et quelqu’un finit par être blessé.

Il poursuit : « Je ne veux rien faire qui nous mette mal à l’aise et qui ne nous fasse pas plaisir. »

« Je ne pense pas que les câlins soient inconfortables », rétorque Rosaline.

Thomas répond : « Non, ils ne sont pas inconfortables, mais aussi j’ai l’impression que dans quatre jours, j’essaie encore de manœuvrer la proximité. »

Rosaline répond : « Juste un câlin entre amis. Ça va aider. »

Thomas répond brutalement : « Ouais… mais je ne vais juste pas aller faire des câlins à un inconnu. »

Rosaline dit à la caméra : « Je n’arrive pas à croire que Thomas vient de nous traiter d’étrangers.

«Nous sommes mariés et je suis sa femme. Comme si nous n’étions pas des étrangers.