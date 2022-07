Thomas Lane condamné pour violation des droits civiques de George Floyd

Les quatre policiers de Minneapolis qui se trouvaient sur les lieux ont été accusés de divers crimes. M. Chauvin purge une peine de 21 ans de prison après qu’un jury l’a reconnu coupable du meurtre de M. Floyd ; il a ensuite plaidé coupable d’avoir violé les droits de M. Floyd. M. Lane et M. Chauvin sont blancs, tandis que M. Kueng est noir et un quatrième officier, Tou Thao, qui a empêché les passants d’intervenir, est américain d’origine asiatique. M. Floyd, 46 ans, était Noir et était un ancien agent de sécurité qui avait perdu son emploi au début de la pandémie de coronavirus.

Lors de l’arrestation, M. Lane a demandé à deux reprises à M. Chauvin s’ils devaient rouler M. Floyd sur le côté afin qu’il puisse respirer plus facilement, mais il a été repoussé par M. Chauvin. Les procureurs l’avaient accusé de moins de crimes qu’ils n’en poursuivaient contre les autres officiers, et ils ont demandé au juge de condamner M. Lane à environ cinq à six ans et demi de prison, moins que ce qu’ils avaient demandé dans les autres affaires.

M. Lane a plaidé coupable à une accusation portée par l’État pour avoir aidé et encouragé un homicide involontaire coupable au deuxième degré en mai et devrait être condamné en septembre. Ses avocats et procureurs ont convenu de recommander une peine de trois ans de prison, mais un juge décidera en dernier ressort.