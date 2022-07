Thomas Lane condamné à une peine de prison pour atteinte aux droits civils fédéraux dans le meurtre de George Floyd

L’ancien officier de police de Minneapolis, Thomas Lane, a été condamné à 2 ans et demi de prison pour une accusation fédérale de droits civils pour son rôle dans le meurtre de George Floyd.

Le juge de district américain Paul Magnuson a condamné Lane jeudi pour sa condamnation en février d’avoir privé Floyd de soins médicaux alors qu’il gisait mourant sous le genou de l’officier Derek Chauvin en mai 2020.

Le meurtre de Floyd, qui était noir, a déclenché des protestations à Minneapolis et dans le monde contre l’injustice raciale dans la police, et a lancé un calcul national sur la race.

Les procureurs fédéraux avaient requis une peine pouvant aller jusqu’à 6 ans et demi, conformément aux directives fédérales.

L’avocat de Lane, Earl Grey, avait demandé un peu plus de deux ans. Il avait fait valoir que Lane, un officier recrue, était le moins coupable des officiers en partie parce qu’il avait demandé à deux reprises à ses collègues si Floyd devait être tourné de son côté, mais avait été repoussé par Chauvin.

“Toute personne raisonnable devrait simplement être dégoûtée, devrait être furieuse” que Lane ait jamais été accusé, a déclaré Gray aux jurés dans sa plaidoirie finale.

2 autres ex-officiers pas encore condamnés

Lane fait face à une peine distincte le 21 septembre devant un tribunal d’État après avoir changé son plaidoyer de culpabilité en une accusation réduite de complicité d’homicide involontaire coupable.

Lane et son collègue recrue J.Alexander Kueng ont aidé à retenir Floyd tandis que Chauvin, qui est blanc et était l’officier le plus haut gradé sur les lieux, a tué Floyd en s’agenouillant sur son cou pendant près de 9 minutes et demie malgré les supplications de l’homme noir menotté qu’il ne pouvait pas respirer.

Le partenaire de Chauvin, Tou Thao, a aidé à retenir un groupe de spectateurs de plus en plus inquiets devant un dépanneur de Minneapolis où Floyd, qui n’était pas armé, a tenté de faire passer un faux billet de 20 $ US en mai 2020.

Lane a témoigné qu’il n’avait pas réalisé à quel point l’état de Floyd était grave jusqu’à ce que les ambulanciers paramédicaux le retournent. Le procureur Manda Sertich a rétorqué que ses expressions d’inquiétude montraient qu’il savait que Floyd était en détresse mais “n’a rien fait pour donner à M. Floyd l’aide médicale dont il savait que M. Floyd avait si désespérément besoin”.

Chauvin a plaidé coupable pour séparer les accusations fédérales de droits civils en décembre dans le meurtre de Floyd et dans une affaire non liée impliquant un adolescent noir. Cela lui a valu une peine de 21 ans lorsqu’il a comparu devant Magnuson il y a deux semaines.

Magnuson a eu des mots durs pour Chauvin lors de l’audience, en disant: “Vous avez absolument détruit la vie de trois jeunes officiers en prenant le commandement de la scène.”

Chauvin purgeait déjà une peine de 22 ans et demi devant un tribunal d’État pour meurtre au deuxième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré. Ses peines fédérales et d’État courent simultanément et il n’a pas encore été transféré dans le système pénitentiaire fédéral.

Magnuson n’a pas fixé de dates de condamnation pour les accusations fédérales contre Thao, qui est Hmong américain, et Kueng, qui est noir.

Thao et Kueng sont libres sous caution en attendant leur condamnation. Les deux hommes ont refusé les accords de plaidoyer dans l’affaire de l’État et devraient être jugés le 24 octobre pour avoir aidé et encouragé à la fois un meurtre au deuxième degré et un homicide involontaire au deuxième degré.