Thomas James : un autre mécène qui a maîtrisé l’agresseur au Club Q

Dans sa déclaration, M. James a dit aux jeunes d’«être courageux».

“Votre famille est là-bas”, a-t-il dit. « Vous êtes aimé et apprécié. Alors, quand vous sortez du placard, sortez en vous balançant.

Selon les archives de la Marine, M. James est un technicien des systèmes d’information qui s’est enrôlé en 2011. Il a servi sur le Bonhomme Richard, le navire qui a été détruit dans un incendie en 2020, et dans des bases en Angleterre et à la Naval Air Station Lemoore en Californie. En 2021, il était en poste à Colorado Springs avec la Defense Intelligence Agency, qui fournit des renseignements militaires au ministère de la Défense.

Un ami, David Whelan, 48 ans, de Beckley, W. Va., a déclaré que M. James avait grandi dans l’État et qu’ils étaient devenus proches il y a des années lorsque M. James visitait son magasin de jeux et de bandes dessinées à l’adolescence. Les deux sont restés en contact au fil des ans, et lorsque M. Whelan a appris la nouvelle des actions de son ami au Club Q, il n’a pas été surpris.

« Peu importait où ce serait », a déclaré M. Whelan. «Si Thomas était quelque part et que des coups de feu étaient allumés, le calme Thomas serait celui qui sauterait et courrait pour protéger les gens. Parce que si vous le connaissez, vous savez qu’il ne veut pas voir les gens blessés.

David Philipps et Jack Healy reportage contribué.

