Thomas Houseago parle de sa nouvelle série, Night Sea Journey

Rencontrez le sculpteur Thomas Houseago par une journée ensoleillée d’août dans son atelier en plein air sur une falaise au bord de l’océan à Malibu. Il arrive en retard et un peu maniaque, sortant de sa voiture en sweat-shirt mauve et pantalon de survêtement lavande, ses cheveux en touffe de blond jaune, s’excusant à tout va et promettant qu’il est prêt à parler de « tout ». Au cours des six heures qui suivent, il le fait.

Houseago m’emmène faire le tour des dizaines de sculptures géantes qu’il a réalisées au cours de l’année écoulée : des hiboux en séquoia sculptés à la tronçonneuse, un Minotaure en plâtre et en bois de 2,5 mètres de haut, une sorte de Cyclope mangeur d’enfants inspiré de Goya avec une érection de la taille d’un sandwich au sandwich. Il y a aussi quelques natures mortes domestiques agréables : un tournesol, une cafetière. Dans quelques jours, de nombreuses œuvres seront expédiées à New York, où, le 9 septembre, l’artiste devait ouvrir sa première exposition personnelle dans la ville depuis dix ans. Elle occupe trois étages du Lévy Gorvy Dayan galerie au large de Madison Avenue.

Houseago, qui a 52 ans, n’a jamais été une personne facile à vivre et n’a jamais fait d’art facile à vivre. « Ce sont généralement des hommes souffrant d’un traumatisme non guéri qui gravitent vers mon travail », dit-il. Des hommes comme lui. Il a grandi dans la pauvreté à Leeds, en Angleterre. Il y a des histoires d’ivresse et de consommation de drogue, de faillite et de désespoir dans son histoire. Il a essayé de résoudre tout cela dans son art. Très tôt, alors qu’il était étudiant en art, inspiré par Chris Burden, il s’est immolé par le feu et l’a photographié. Il est devenu un succès lorsque sa monumentale œuvre primitiviste Bébé Il s’est distingué à la Whitney Biennial de 2010. Peu de temps après, il a rejoint deux méga-galeries : Hauser & Wirth et Gagosian.

Cette exposition devait initialement être présentée à Gagosian, mais lorsque Houseago a visité la galerie de la 24e rue pour la planifier l’année dernière, l’espace l’a rempli d’effroi. « Entrez dans Gagosian ou Zwirner et dites-moi, est-ce un environnement chaleureux ? Vous voyez les gens aux bureaux ? Vous voyez la terreur dans leurs yeux », dit-il. Il s’est également senti personnellement abandonné par Larry Gagosian, qui, selon lui, ne l’a pas rappelé depuis une décennie – depuis qu’il a organisé une exposition avec Hauser en 2014. Houseago décrit le monde de l’art dans le langage de la thérapie du traumatisme. Gagosian, par exemple, est un substitut de son « père absent ». Il s’est souvent retrouvé à penser : «Je dois parler à Larry, il va me sauver.« Et puis il se rappelle : « Non, il ne l’est pas. Il s’en fiche. Il est sur un bateau quelque part. »

Il rêvait d’attaquer physiquement Andrew Fabricant, qui était le directeur opérationnel de Gagosian à l’époque où ils envisageaient d’y faire cette exposition. « Il parlait d’art comme s’il en était le propriétaire », dit-il. « Je me tourne très vite vers Leeds, 1976 », lorsqu’il sent qu’un homme essaie de le dominer. « Je me dis : Je pourrais probablement t’arracher les yeux avec ce stylo.«

« C’est un homme très en colère avec beaucoup de problèmes, et je lui souhaite bonne chance », me dit Fabricant.

Houseago affirme qu’il va mieux maintenant. Ses problèmes les plus récents remontent à la mort de son père à la mi-2019. Il a pris l’avion de Los Angeles, où il vivait depuis 2003, pour Leeds. Lorsqu’il a vu le corps, il s’est d’abord senti exalté, puis envahi par la rage. Il dit qu’il a commencé à s’effondrer après cela. Le soir du Nouvel An, « je me suis battu avec une pierre », dit-il. « J’avais comme un démon en moi, et c’était le pire, et c’est très primitif de me faire du mal. » Après cela, il a arrêté de faire de l’art pendant qu’il essayait de se reconstruire.

Il a passé 70 jours dans un centre de rétablissement en Arizona, où il a suivi des séances d’EMDR, de guérison somatique et de cartographie cérébrale quantitative par EEG. Les personnes auprès desquelles il a cherché de l’aide ont conclu qu’il souffrait d’un traumatisme préverbal ; grâce à son travail somatique, il est devenu convaincu qu’il avait subi des abus sexuels lorsqu’il était bébé.

Son responsable de traitement l’avait installé dans un endroit près du sien à Malibu. Alors que le bail arrivait à échéance, Houseago se sentait désespéré de rester – il avait trouvé du réconfort en nageant dans l’océan et en participant à un groupe de soutien pour hommes avec Brad Pitt, un admirateur de son travail avec qui il s’était lié d’amitié pendant le divorce très public de l’acteur avec Angelina Jolie et sa bataille pour la garde de ses enfants. « Sa vie a explosé », dit Houseago. Il a sympathisé avec le combat de Pitt et, en 2018, « a littéralement accueilli Brad dans mon refuge – comme s’il s’était caché dans mon studio pendant deux ans ». (Selon Houseago, c’est grâce au travail de groupe de soutien qu’ils ont fait que Pitt a décidé de jouer un « assassin en convalescence » dans Train à grande vitesse.)

Houseago n’était pas sûr de pouvoir se permettre de rester à Malibu. Puis, un jour de pandémie, il a croisé son ami Leonardo DiCaprio – qu’il appelle désormais son « parrain féerique » – promenant ses chiens sur la plage. Ils ont réalisé qu’ils vivaient à seulement deux maisons l’un de l’autre et ont commencé à passer du temps ensemble, discutant souvent d’art. (DiCaprio est un collectionneur, et ses parents, également amateurs d’art, l’ont nommé d’après Léonard de Vinci.)

DiCaprio a entendu parler d’une maison à Malibu dont le propriétaire était agacé par le locataire capricieux. DiCaprio, selon Houseago, a dit au propriétaire : « Vous devriez lui demander de partir. J’ai un gars que vous allez adorer. Il n’a pas d’argent, alors vous allez devoir payer la moitié ou le tiers du loyer que vous payez normalement. » Et apparemment, comme c’était DiCaprio, ils ont accepté. « Il a cette clé en or pour tout », dit Houseago. « Tout le monde veut l’aimer. » Houseago vit maintenant là-bas avec ses deux enfants adolescents et a engagé l’ancien assistant de DiCaprio comme directeur de studio.

« Pourquoi suis-je ami avec tous ces gens super-célèbres sur le plan sonore ? » se demande-t-il à voix haute. Peut-être est-ce parce qu’ils « peuvent laisser tomber leur armure » avec lui, dit-il. Il s’intéresse aux vulnérabilités qui se cachent derrière leur façade de « super-héros ».

Aujourd’hui, Pitt, Houseago et un autre ami, Flea, ont des tatouages ​​assortis en forme de triangle vert. Houseago dit que le triangle représente les trois pôles de la guérison du traumatisme dans le modèle de son thérapeute. Sur une feuille de papier, il dessine un triangle vert chevauchant un triangle rouge, qui à son tour représente les réponses inadaptées au traumatisme. « Nous nous interpellons tous les uns les autres parce qu’il est très facile de retomber dans cette situation », dit-il en tapotant son stylo sur le triangle rouge. « Il y a un engagement au sein d’un groupe de personnes, du genre : « Essayons de prendre soin les uns des autres. » »

De plus, ces gars-là sont plus à sa place. « Je préfère largement être sur un plateau de tournage ou dans les coulisses d’un concert de rock plutôt que dans une foire d’art ou une maison de vente aux enchères. »

« Vous vous asseyez et discutez avec les gens de la maison de vente aux enchères, et ils vous disent : « J’adore KAWS », a-t-il poursuivi. Ensuite, « vous allez chez eux et vous leur dites : Oh non, c’est vous qui faites la tendance.«

Sculptures à l’extérieur de son studio d’art de Malibu.

Pour cette exposition, il a renoué avec Dominique Lévy, une marchande d’art qu’il avait auparavant abandonnée pour Gagosian. Elle avait depuis cofondé Lévy Gorvy Dayan dans le manoir construit pour la dynastie des marchands d’art Wildenstein. Lorsque Houseago l’a vu, il a su que c’était parfait. Lui et Lévy ont rafistolé les choses. « Je suis retombé amoureux de lui », m’a dit Lévy plus tard. « Il n’y a rien de plus beau qu’une puissante vulnérabilité et une force calme. Il est comme un samouraï. »

« J’ai pu observer de mes propres yeux le processus de création de cette œuvre par Thomas », m’a confié DiCaprio par l’intermédiaire de son attaché de presse. « En réfléchissant à son passé et en guérissant de ses traumatismes d’enfance, j’ai pu voir son art se matérialiser lentement. C’était comme assister à la métamorphose d’un homme issu de l’Enfer de Dante. Même si l’œuvre était ancrée dans une obscurité apocalyptique, elle embrassait simultanément une renaissance et une nouvelle appréciation de la beauté du monde entier qui l’entourait. Il était frénétique et possédé, se poussant chaque jour à être assez courageux pour risquer de se débarrasser de tout ce qu’il avait à donner en tant qu’artiste. »

La vision de Houseago pour la série se déroulerait comme sa propre transformation psychologique, commençant par le désespoir au rez-de-chaussée – où vivent les créatures les plus monstrueuses, représentant les agresseurs du point de vue d’un enfant – et se dirigeant vers l’espoir au dernier étage, où une tapisserie murale de 34 mètres de long représentant un lever de soleil à Malibu s’enroule autour des murs. Ce qui ne veut pas dire qu’il pense que les gens devraient nécessairement acheter quoi que ce soit : « Hé, j’ai ici un morceau de bois d’une demi-tonne que j’ai sculpté – oh, avec une énorme érection. »