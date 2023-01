Thomas Frank « espère » sur Ivan Toney alors que l’attaquant de Brentford s’étire, David Moyes défend la cinquième défaite consécutive de West Ham | Nouvelles du football

Thomas Frank a déclaré qu’il avait bon espoir face à la blessure au genou d’Ivan Toney, mais a admis que ce n’était “jamais un bon signe” après que l’attaquant ait été étiré lors de sa victoire à West Ham.

Le tireur d’élite des Bees, qui a marqué son 12e but de la saison en Premier League au stade de Londres vendredi soir, s’est mis à genoux en défendant un corner dans les derniers instants du match.

Après un long arrêt, il a été chargé sur une civière et a quitté le terrain la tête entre les mains.

Frank a estimé qu’il était trop tôt pour donner un diagnostic détaillé sur l’état du joueur de 26 ans après le coup de sifflet final, mais a admis qu’il pourrait manquer le prochain match de Brentford à domicile contre Liverpool le 2 janvier, en direct sur Sports du ciel.

“J’espère qu’il va bien”, a-t-il dit. “Je suis content pour les trois points et un autre but à ajouter à son décompte. Je ne sais pas exactement comment il sera contre Liverpool dans trois jours, il est peu probable qu’il soit remplacé à cause d’un coup ou quelque chose comme ça.

“Alors bien sûr, c’est un peu inquiétant, mais je suis dans le jeu depuis assez longtemps pour que nous devions l’évaluer dans les deux prochains jours. Ça pourrait être rien, ça pourrait être un peu pire. Ce n’est jamais bon signe , mais nous n’en savons rien. C’est son genou.

Malgré les deux buts de Brentford avant la mi-temps, par Toney et Josh Dasilva, Frank a critiqué la performance de son équipe dans les 45 premières minutes, avec West Ham dominant avant le premier match des Bees.

Il a déclaré: “Ils étaient meilleurs que nous en première mi-temps, ils ont bien commencé, mais les buts changent d’élan. Puis, quand nous avons marqué, nous étions bien sans être fantastiques, et nous étions nuls sur le ballon.

“Ensuite, nous en avons marqué un autre pour le 2-0, et la Premier League consiste toujours à tenter sa chance. La seconde mi-temps a été bien meilleure.

“Nous étions complètement en contrôle, c’était plus proche du 3-0 que du 2-1. Nous avons si bien défendu, donc j’en suis très content.”

Moyes : Nous avons bien joué malgré la défaite

La défaite de West Ham était leur cinquième défaite consécutive pour augmenter encore la pression sur David Moyes, dont l’équipe a maintenant 14 points de moins qu’elle ne l’était à la même époque la saison dernière.

Les Hammers ont vu la majeure partie du ballon dans les deux mi-temps, mais après avoir raté les premières occasions grâce à Declan Rice et Craig Dawson, ils ont eu du mal à créer quoi que ce soit pour troubler David Raya, qui a gardé une feuille blanche de première ligue depuis le 19 octobre.

Moyes s’est concentré sur les points positifs de la performance des Hammers et a insisté sur le fait que son équipe avait bien joué sans réussir à trouver un avantage décisif.

Il a déclaré: “Nous avons bien joué ce soir. Nous avons très bien joué en première mi-temps et bien en seconde mi-temps. Nous avons été frappés par quelques remises en jeu en première mi-temps. Nous avons déjà parlé de ne pas en avoir assez qualité dans le dernier tiers et ne marquant pas assez de buts.

“C’est devenu un thème. Nous avons dominé le ballon mais nous n’avons pas pu créer suffisamment d’occasions. Decan a frappé le poteau, Dawson s’est approché et le penalty a été annulé. Nous avions besoin de quelque chose pour suivre notre chemin.

“Vous devez rendre hommage à Brentford pour la façon dont ils ont travaillé le long lancer, donc c’est à moi de trouver des moyens de mieux défendre. Je pense que les fans ont été très bons. Je pensais que ce soir, les fans étaient très bons parce que je pense qu’ils pensaient que leur équipe bien joué.”

L’équipe de Moyes n’a pas gagné de match de championnat depuis qu’elle a battu Fulham le 9 octobre.





Moyes est passé à un 3-4-3, laissant Lucas Paqueta dans un rôle plus profond derrière un trio de tête composé de Gianluca Scamacca, Said Benrahma et Jarrod Bowen, mais a vu son équipe tirer un blanc pour la huitième fois en 17 matchs de championnat cette saison.

Il a défendu son record au stade de Londres alors qu’il se réduisait à des égalités avec Sky Bet pour devenir le favori de la course au sac de Premier League, et est resté ferme dans sa conviction que le club peut revenir aux sommets auxquels il les a amenés plus tôt dans ses trois -sorte d’un an.

Il a déclaré: “Nous avons essayé de le changer et de mieux jouer ce soir. Je ne pense pas qu’il soit injuste de dire que je suis sous pression parce que c’est le métier dans lequel nous sommes. Si vous jouez cinq matchs dans lesquels vous n’avez pas gagné , vous serez toujours sous pression.

“C’est le football, donc vous vous sentez mal si vous perdez deux matchs de suite ou cinq. Je ne veux que le meilleur pour West Ham parce que c’est un grand club pour moi et que le club a bien fait.

“Nous l’avons emmené dans un meilleur endroit qu’il ne l’était auparavant. Je suis déterminé et désespéré de le garder là. Je ne veux pas qu’ils soient entraînés vers le bas, alors j’espère que nous pourrons nous éloigner de l’endroit où nous sommes.”

Et après?

lundi 2 janvier 17h00



Coup d’envoi 17h30





West Ham visite Leeds le mercredi 4 janvier à Elland Road en Premier League; coup d’envoi 19h45. Brentford accueille Liverpool le lundi 2 janvier, en direct sur Sports du ciel; coup d’envoi 17h30.