Thomas et Alito semblent désireux de faire pression pour leur exécution malgré l’objection du procureur

Même le procureur général républicain de l’Oklahoma pense que le condamné à mort Richard Glossip devrait avoir un nouvel essai. Vous pourriez penser que cela signifie automatiquement qu’il ne sera pas exécuté, mais ce n’est pas si simple avec cette Cour suprême.

En effet, le tribunal a désigné un tiers pour défendre la décision du tribunal d’État cela, s’il était confirmé par les juges, enverrait Glossip à la chambre d’exécution. C’est malgré l’admission de l’État cette mauvaise conduite du procureur a entaché son procès.

Tout cela a conduit à un étrange audience de la Haute Cour mercredi à Washington, où trois avocats ont présenté leurs arguments aux juges. L’un représentait Glossip, un autre représentait l’Oklahoma et le troisième défendait la décision de la Cour d’appel pénale de l’Oklahoma contre Glossip.

Il n’est pas rare que les juges désignent des tiers pour défendre des positions abandonnées, mais cette pratique a donné lieu à une sortie inhabituelle dans cette affaire capitale. D’anciens solliciteurs généraux américains représentaient Glossip (Seth Waxman) et Oklahoma (un avocat conservateur de premier plan). Paul Clément). L’avocat désigné, Christopher Michel, a également travaillé auparavant au bureau du solliciteur général et a été assistant du juge en chef John Roberts ainsi que du juge Brett Kavanaugh lorsque ce dernier était juge à la cour d’appel fédérale.

Mais malgré les aveux d’erreur de l’État, les juges Clarence Thomas et Samuel Alito en particulier ont interrogé les avocats d’une manière qui suggérait que ces juges souhaitaient que l’exécution de Glossip se poursuive. Ce n’est pas surprenant, étant donné qu’eux et le juge Neil Gorsuch je me suis séparé même de la part de leurs collègues nommés par les Républicains voter contre prisonniers du couloir de la mort.

Alors, qu’en est-il de Gorsuch ? Dans une autre tournure, il est récusé. Il n’a pas expliqué pourquoi, mais c’est probablement parce que il s’est assis dessus litige antérieur lié à Glossip quand il était un juge d’appel fédéral au tribunal qui couvre l’Oklahoma.

Mais même en l’absence de Gorsuch, il n’est pas garanti que Glossip et l’Oklahoma réussissent à obtenir un nouveau procès. Parce qu’une égalité 4-4 confirmerait la décision du tribunal d’État, ils doivent convaincre la majorité de ce tribunal composé de huit juges. L’audience de mercredi a montré que les trois candidats démocrates nommés par le tribunal sont (comme prévu) prêts à se ranger du côté de Glossip, qui clame son innocence. Cela laisse la question ouverte de Roberts et des juges Kavanaugh et Amy Coney Barrett, dont les votes peuvent être décisifs. au tribunal ces jours-ci. Cet appel à la vie ou à la mort n’est pas différent.

La manière dont le tribunal se prononcera finalement, dans une décision attendue fin juin, est encore compliquée par le fait que de multiples questions juridiques sont en jeu. Il y a une question de seuil (ajoutée par le tribunal quand il a pris l’affaire) sur la question de savoir si les juges ont même compétence pour réviser la décision du tribunal de l’État de l’Oklahoma. C’est le genre d’obstacle procédural que la Haute Cour aime employerpour éviter d’avoir à faire face à d’éventuelles injustices qui se cachent dans le bien-fondé des affaires.

Le bien-fondé de l’appel de Glossip concerne la procédure régulière, notamment la question de savoir si ce mandat constitutionnel a été violé lorsque les procureurs ont supprimé l’aveu de leur témoin clé selon lequel il était sous les soins d’un psychiatre et n’ont pas réussi à corriger le faux témoignage du témoin concernant ces soins et le diagnostic associé.

En prévenant que les questions posées lors des plaidoiries n’indiquent pas nécessairement comment un juge votera, Kavanaugh a posé à un moment donné à l’avocat commis d’office, Michel, une question qui pourrait être considérée comme pleine d’espoir pour Glossip :

Je pense que vous aviez dit plus tôt…, si vous dépassez tous les obstacles procéduraux et que vous arrivez au point où les procureurs n’ont pas respecté leurs obligations, cela n’aurait toujours pas fait de différence pour le jury s’ils savait que Sneed [the key state witness] était bipolaire et qu’il avait menti à la barre. Et j’ai quelques problèmes sur ce dernier élément de l’argumentation, si nous y arrivons, alors que toute l’affaire dépendait de sa crédibilité.

Thomas, quant à lui, semblait offensé par l’idée qu’il y avait eu une mauvaise conduite du procureur dans cette affaire. Au moins, il pensait que les procureurs n’avaient pas pu s’expliquer pleinement. « [I]«Il semblerait que parce que non seulement, vous savez, leur réputation est mise en cause, mais qu’ils sont au cœur de cette affaire, il semblerait que… une interview de ces deux procureurs serait centrale», a déclaré Thomas, dans un thème qui a-t-il insisté tout au long de l’audience.

Les avocats de Glossip et de l’Oklahoma ont contesté que les procureurs aient été laissés de côté. Mais au sujet des divergences factuelles dans l’affaire, les questions de certains juges ont soulevé la perspective que le tribunal renvoie l’affaire pour une audience afin d’obtenir plus d’informations. Bien que cela puisse évidemment être mieux pour Glossip (et l’Oklahoma) que les juges confirmant la décision du tribunal d’État contre lui en ce moment, son avocat a déclaré mercredi que «[n]o l’audition des preuves pourrait modifier la conclusion selon laquelle M. Glossip s’est vu refuser une procédure régulière.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com