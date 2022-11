Thomas Edison a peut-être laissé sa marque au piano – Kelowna Capital News

Malentendant, Thomas Edison a trouvé une façon unique d’apprécier la musique pour piano. Pendant que quelqu’un jouait, le grand inventeur se penchait près de l’instrument, juste au-dessus des touches, et il mordait le piano.

Enfoncer ses dents dans le bois des phonographes et des pianos a aidé Edison à ressentir les vibrations dans son crâne. Ou, selon ses propres mots, cela lui a permis «d’entendre à travers mes dents».

Robert Friedman a récemment montré des marques sur un piano à queue Steinway appartenant autrefois à Edison – un groupe d’indentations peu profondes rugissant la laque noire au-dessus du clavier. Friedman, qui achète et vend Steinways, a acheté le piano l’année dernière et dit avoir été surpris par les signatures à pleines dents laissées par l’inventeur du phonographe. Il cherche maintenant la bonne maison pour le nouvel artefact historique.

“Je crois qu’il appartient à un endroit où beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens peuvent le voir”, a déclaré Friedman.

Edison a acheté le modèle “B” Ebony de Steinway & Sons en 1890 pour 725 $. Les documents accompagnant la vente comprennent la mention manuscrite «mobilier de bureau», indiquant qu’il a été envoyé à son laboratoire du New Jersey. Le piano “pour une raison qui m’est inconnue, il donne de meilleurs résultats que tout ce qui a été essayé jusqu’à présent”, a écrit Edison à la société. “Veuillez envoyer la facture avec le prix le plus bas.”

Edison a inventé le phonographe en 1877. Lorsqu’il a acheté le piano 13 ans plus tard, il expérimentait l’enregistrement sonore. Edison a possédé l’instrument pendant des décennies, il est donc possible qu’il ait été utilisé dans les premiers enregistrements.

Les dents d’Edison ont-elles fait ces marques ?

Il n’y a pas de vieille photo en noir et blanc connue d’Edison mordillant ce piano pour le prouver. Mais il était connu pour mordre dans les phonographes et les pianos pour l’aider à expérimenter la musique alors que son audition s’estompait. Sa fille s’est souvenue un jour d’un invité pleurant à la vue d’Edison accroché à un piano alors que quelqu’un en jouait.

“J’entends à travers mes dents et à travers mon crâne”, a déclaré Edison, cité dans la biographie d’Edmund Morris en 2019. “Je mords mes dents dans le bois et puis je le rends bon et fort.”

La formulation est simple pour Friedman : ce sont des marques de dents, et qui d’autre aurait mordu le piano ?

“J’ai probablement mis la main sur quelques milliers de Steinway au cours des 50 dernières années”, a déclaré Friedman. “Je n’ai jamais vu ça nulle part.”

Friedman a acheté le piano pour environ 45 000 $, sans le voir, début janvier 2021 dans le cadre d’une vente immobilière à Long Island. Friedman n’a pas remarqué les marques au début.

Son ami Charles Frommer, musicien et passionné d’histoire de l’enregistrement, est venu chez Friedman dans la vallée de l’Hudson à New York pour accorder le piano, a remarqué les indentations et lui a dit “ce sont les marques de morsure d’Edison”.

Friedman, qui se fait appeler le chasseur Steinway, trouve et achète les pianos haut de gamme à des particuliers, puis les revend, généralement à des revendeurs ou à des reconstructeurs. Mais celui-ci est plus compliqué.

Compte tenu de l’association historique de ce piano, il ne souhaite pas qu’il revienne entre des mains privées. Il n’a pas encore trouvé de site historique approprié pour acheter le piano, qu’il offre pour ce qu’il lui en a coûté pour l’acheter, l’expédier et le remettre en état.

Le parc historique national Thomas Edison à West Orange, New Jersey, a laissé passer une chance d’acheter le piano à son ancien propriétaire en 2020 pour plusieurs raisons, notamment l’espace limité, le coût et le fait que certaines pièces intérieures d’origine ont été remplacées depuis qu’Edison en était propriétaire. , a déclaré le conservateur du musée Jerry Fabris dans un e-mail.

Friedman n’est pas découragé et cherche toujours une maison. Un documentaire est également possible, ou faire enregistrer le piano pour une bibliothèque d’échantillons d’instruments virtuels. Entre-temps, le piano a été présenté lors de collectes de fonds pour la Fédération juive du comté d’Ulster chez des amis à Woodstock qui abritaient l’instrument jusqu’à récemment.

Et, oui, la technique d’écoute d’Edison a été testée au piano. Ne voulant pas marquer davantage l’instrument, Frommer a déclaré qu’ils l’avaient essayé avec des cales en bois placées sur le piano.

“Nous avons pu reproduire l’effet”, a déclaré Frommer. “Et oui, vous l’entendez dans votre crâne.”

Michael Hill, l'Associated Press

