Thomas Dyer condamné à l’assignation à résidence pour menaces contre le premier ministre Justin Trudeau

Thomas Dyer a été condamné à 60 jours de détention à domicile dans le cadre d’une peine avec sursis après avoir plaidé coupable d’avoir proféré des menaces de mort contre le premier ministre Justin Trudeau.

Jeudi matin, le juge Craig A. Parry a prononcé la peine devant une Cour de justice de l’Ontario, notant dans sa détermination qu’il devait tenir compte du potentiel que ces menaces auraient pu avoir dans le processus électoral démocratique.

Parry a condamné Dyer à une peine avec sursis de 60 jours avec la durée passée en résidence surveillée. Il n’est autorisé à sortir que pour des raisons précises telles que le travail, la justice, la santé et le dimanche, de 12h00 à 17h00, pour faire des courses de première nécessité.

Dyer sera également en probation pendant 12 mois et devra effectuer 100 heures de service communautaire.

« Notre recours n’est pas par la vigilance. C’est par les urnes », a déclaré Parry au tribunal. “Ce type de conduite aide et encourage la montée de l’autoritarisme, il n’améliore pas la démocratie.”

Parry a convenu lors de la détermination de la peine que l’incarcération n’était pas nécessaire, mais a été cohérent en notant que les actes de Dyer sont antidémocratiques et créent des risques.

Au départ, la Couronne et la défense étaient d’accord sur le fait qu’une peine non privative de liberté assortie d’une amende de 2 000 $ et de 18 mois de probation était appropriée.

Parry a déclaré qu’il pensait que cette phrase ne reflétait pas fidèlement les accusations et qu’une amende pourrait ne pas envoyer un message suffisant sur la gravité de la menace d’une personnalité politique qui se présente aux élections.



COMMENT ÇA A COMMENCÉ

Les accusations découlent d’un incident survenu à Cambridge, en Ontario. le 29 août 2021, lors d’un arrêt de campagne du Premier ministre.

Selon l’exposé conjoint des faits, la menace a eu lieu lorsque Trudeau et sa campagne ont visité une entreprise de ferraille sur Lindsay Road pour faire un discours de souche pour promouvoir les politiques de son parti en matière de changement climatique.

Le lendemain, Gabriel Letourneau, membre de la Section d’évaluation des menaces de la police fédérale de la GRC, examinait des reportages dans les médias qui montraient un manifestant – identifié plus tard comme Dyer – tenant une affiche représentant un bourreau menant Trudeau à un nœud coulant.

La GRC a examiné la page Facebook de Dyer, qui était ouverte au public, et a confirmé l’identité de Dyer en comparant des photos.

« Dans cette vidéo, le vidéaste se promène dans un bus touristique à Lindsay Road à Cambridge et appelle le premier ministre Trudeau à sortir. Dyer utilise divers termes vulgaires pour décrire le Premier ministre, mais ne mentionne jamais aucun autre politicien ou personne par son nom », indique l’exposé des faits.

Dyer a été arrêté et accusé de deux chefs d’avoir proféré des menaces plus d’une semaine après l’arrêt de la campagne.

Un chef d’accusation a été retiré lors du prononcé de la peine.



FACTEURS CONTRIBUTIFS

L’avocat de Dyer, tout en étant d’accord avec la peine non privative de liberté, a déclaré qu’il pensait qu’une réponse plus appropriée serait le service communautaire, car Dyer pense que cela “serait plus significatif que de payer une amende”.

Nicholas Wansbutter a déclaré qu’il y avait des facteurs dans les antécédents de Dyer qui sont importants et saillants pour l’affaire. Il a un casier judiciaire antérieur qui implique des menaces et de la violence à l’occasion – mais cela est contrebalancé par la prise en compte de certaines des circonstances très difficiles de sa vie.

De 2005 à 2009, Dyer a été reconnu coupable d’une série de crimes violents.

Celles-ci comprenaient la séquestration, le harcèlement criminel et plusieurs agressions.

“Ce fut une période de violence prolifique sur une période de quatre ans, ce qui constitue un facteur qui pourrait augmenter ou aggraver ce qui pourrait être une peine appropriée”, a déclaré Parry devant le tribunal jeudi.

Wansbutter a fait référence à un accident de voiture en 2005 au cours duquel Dyer a traversé le pare-brise d’une camionnette dans une tempête de neige aveuglante et a reçu un diagnostic de lésion cérébrale post-traumatique à la suite de l’accident.

« Au moment où il a senti qu’il exerçait son droit à la liberté d’expression – après l’arrestation, le tribunal et la réflexion sur ce qu’il a fait, il a réalisé qu’il est inacceptable de menacer qui que ce soit et qu’il est certainement inacceptable de menacer une personnalité politique et d’interférer potentiellement avec la façon dont notre système fonctionne », a déclaré Wansbuter.

Il a ajouté que Dyer a reconnu que sa gestion de la colère et son contrôle des impulsions nécessitaient des travaux supplémentaires, ce qui a abouti à l’achèvement du counseling. Cela inclut la désescalade de la colère et les outils pour détoxifier les pensées négatives.

L’équipe de la défense a également noté que Dyer est le principal fournisseur d’une famille de 10 personnes.



‘COMME UNE VAGUE’

“C’était un crime grave, il aurait été grave s’il avait été commis lors d’un arrêt de campagne d’un aspirant politicien qui n’a pas encore été élu”, a déclaré Parry au tribunal jeudi. “C’est nettement plus grave parce qu’il a été commis contre l’élu le plus haut placé de notre pays – notre chef d’État effectif.”

“Il faut une personne pour déclencher une vague, et chaque fois qu’une personne se lève et agite les bras, il existe un risque que d’autres suivent et qu’une vague s’ensuive”, a-t-il déclaré plus tard dans son discours.

“Dans notre cas, nous avons une menace lors d’un arrêt de campagne qui avait le potentiel d’interférer avec une partie vitale de la politique électorale, qui est bien sûr une partie vitale du fonctionnement d’une société démocratique libérale”, a déclaré Parry. « Donc, l’infraction en question, en l’espèce, n’est pas simplement une infraction contre une victime en particulier, en l’occurrence Justin Trudeau, mais contre le fonctionnement du processus électoral lui-même.

Au cours de l’audience, Parry a brièvement suspendu l’affaire pour permettre à la défense et à la Couronne de réfléchir à la peine recommandée après avoir déclaré que la menace “avait le potentiel d’interférer avec une partie vitale de la politique électorale”.

Après plus de discussions, l’affaire a de nouveau été suspendue pour permettre à Parry d’examiner les preuves présentées.