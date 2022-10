Thomas DeVore, candidat au procureur général de l’Illinois, visite Crystal Lake et qualifie la loi SAFE-T d ‘«inconstitutionnelle» – Shaw Local

Le candidat républicain au poste de procureur général de l’Illinois a déclaré mercredi aux électeurs de Crystal Lake qu’il considérait son rôle, maintenant et à l’avenir, comme la protection de la constitution de l’État contre les excès démocrates, en commençant par l’abrogation de la loi SAFE-T.

Thomas DeVore, un avocat du sud de l’Illinois, s’est exprimé au restaurant Around the Clock sur la route 14 pour critiquer la loi sur la sécurité, la responsabilité, l’équité et l’équité de l’Illinois, également connue sous le nom de loi SAFE-T, qu’il maintient à la fois inconstitutionnelle et au-delà. économies grâce à de futures modifications législatives.

DeVore, comme d’autres candidats du GOP, s’est concentré sur la partie du projet de loi qui élimine la caution en espèces pour les accusés avant le procès, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier.

DeVore se présente contre le procureur général démocrate sortant Kwame Raoul. Les deux ont débattu mardi soir sur Zoom. Au cours de ce débat, DeVore a déclaré qu’il ne défendrait pas la loi SAFE-T devant les tribunaux s’il devenait le prochain procureur général.

DeVore s’est félicité mercredi d’avoir aidé à créer une campagne de mèmes le mois dernier qui prétendait à tort que les juges ne seraient pas en mesure de détenir les personnes accusées de crimes tels que le meurtre au deuxième degré et l’enlèvement. Dans l’ensemble, DeVore a essayé de se présenter comme un champion des électeurs et quelqu’un qui se tiendrait responsable devant les Illinois et la constitution de l’État, et non les politiciens de Springfield.

“Les démocrates ne vont pas résoudre les problèmes”, a déclaré DeVore. « Les républicains ne vont pas non plus résoudre les problèmes. Les seules personnes qui peuvent résoudre les problèmes sont les gens.

Les partisans de la loi SAFE-T ont insisté sur le fait que la loi offre une grande latitude aux juges pour détenir tout criminel considéré comme un risque de fuite ou une menace pour la communauté. Cependant, ces dernières semaines, les démocrates de l’Illinois ont été plus disposés à revoir le libellé du projet de loi et à ajuster le projet de loi pour apporter des éclaircissements.

Thomas DeVore, le candidat républicain au poste de procureur général, parle de la loi SAFE-T le mercredi 12 octobre 2022, lors d’un arrêt de sa tournée SAFE-T Act au restaurant Around the Clock, 5011 Northwest Highway à Crystal Lake. DeVore a été rejoint par le chef de la police de Cary, Patrick Finlon, le procureur de l’État du comté de McHenry, Patrick Kenneally, et d’autres fonctionnaires qui critiquent la loi SAFE-T. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

En plus de DeVore, d’autres politiciens et personnalités publiques du comté de McHenry étaient présents, notamment le maire de Cary Mark Kownick, le chef de la police de Cary Patrick Finlon, le procureur de l’État du comté de McHenry Patrick Kenneally, l’ancien candidat au shérif du comté de McHenry Tony Colatorti et le membre du conseil d’administration de McHenry Jeff Thorsen.

Kenneally est l’un des dizaines d’avocats d’État qui ont intenté des poursuites contre la loi SAFE-T ces dernières semaines.

DeVore a critiqué à la fois le contenu de la loi SAFE-T et la manière dont la législation a été adoptée.

“Ils ont pris un projet de loi qui avait déjà partiellement suivi le processus législatif, l’ont vidé et l’ont remplacé par quelque chose de complètement différent”, a déclaré DeVore, notant que le projet final faisait des centaines de pages et avait été adopté au Sénat de l’État au milieu de la nuit.

“(State Sen.) Elgie Sims a transformé un projet de loi de sept pages sur le droit de vote en un projet de loi de 700 pages”, a déclaré DeVore.

DeVore a défendu le concept de caution en espèces et a fait valoir que la loi SAFE-T ne fournissait aucune incitation de remplacement pour les accusés à assister à leurs procès et ne traitait pas des préjugés raciaux inhérents.

“Ce projet de loi ne traite pas plus équitablement les personnes dans des situations économiques différentes”, a déclaré DeVore, contestant une affirmation principale des partisans de la loi SAFE-T. « Nous ne traiterons pas nécessairement les gens plus équitablement en fonction de leurs revenus ; quand un riche et un pauvre commettent le même crime, un juge peut toujours laisser partir le riche et détenir le pauvre. Je ne dis pas que cela va arriver. Mais cela pourrait arriver.

Kenneally a également dénoncé la loi SAFE-T.

Le procureur de l’État du comté de McHenry, Patrick Kenneally, prend la parole le mercredi 12 octobre 2022, lors d’une escale dans la tournée SAFE-T Act du candidat au procureur général de l’Illinois, Thomas DeVore, au restaurant Around the Clock, 5011 Northwest Highway à Crystal Lake. DeVore a été rejoint par Kenneally, le chef de la police de Cary Patrick Finlon et d’autres responsables qui critiquent la loi SAFE-T. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver pour Shaw Media)

“Nous n’avons pas un système de justice pénale en panne”, a déclaré Kenneally. «Nous n’avons jamais eu un système de justice pénale en panne. Nous avons le meilleur système de justice pénale au monde. Il a été créé par des gens beaucoup plus intelligents que les rois philosophes de Springfield.

Les avocats de l’État impliqués dans les poursuites en vertu de la loi SAFE-T espèrent que leur affaire sera entendue par un juge de première instance d’ici décembre, afin qu’une décision sur la constitutionnalité de la loi puisse être rendue avant janvier, a déclaré Kenneally.

DeVore est devenu célèbre dans tout l’État pour avoir lutté contre les politiques de masquage pendant la pandémie de COVID-19, et plusieurs participants à la présentation ont déclaré que leur soutien à DeVore remontait aux poursuites très médiatisées qu’il avait déposées à l’époque.

“Il était déterminé à sauver nos enfants”, a déclaré Cindy Ershen, une résidente palatine qui était là pour soutenir DeVore. « C’est quelqu’un qui respectera le serment qu’il prête. Je crois en tout ce qu’il fait.

Un autre participant, Brandon Weinhammer, résident d’Algonquin, a critiqué les «mandats COVID illégaux fous» du gouverneur JB Pritzker et a déclaré qu’il avait rencontré DeVore des dizaines de fois.

“Il connaît la loi”, a déclaré Weinhammer à propos de DeVore. « Il se bat pour la constitution. Il va laisser les gens décider s’ils veulent un masque ou un vaccin.

DeVore est le deuxième candidat conservateur en trois semaines à visiter Around the Clock, après la comparution du candidat au poste de gouverneur Darren Bailey le mois dernier. Le bénévole de campagne Brett Corrigan a déclaré que l’équipe de campagne de DeVore avait choisi Around the Clock pour une visite parce que Corrigan a déclaré qu’ils estimaient que le restaurant était plus convivial envers les candidats conservateurs que certains autres lieux.

Le copropriétaire de Diner, Steve Theofanous, dont la famille est propriétaire du restaurant depuis 47 ans, a déclaré que les candidats venant prendre la parole étaient “une toute nouvelle chose” et que les portes d’Around the Clock étaient ouvertes à tout candidat souhaitant prendre la parole.

“Nous aimerions que M. Pritzker ou M. Raoul viennent nous parler de leurs politiques”, a déclaré Theofanous. “Nous avons de la chance dans cette communauté, nous n’avons pas de taux de criminalité élevé, mais nous nous soucions de la sécurité des communautés et nous voulons nous assurer qu’elles restent en sécurité.”