Thomas DeVore, candidat au procureur général de l’Illinois, rend visite à Sycamore pour discuter de la loi SAFE-T – Shaw Local

SYCOMORE – Le candidat républicain au poste de procureur général de l’Illinois, Thomas DeVore, a déclaré aux électeurs samedi à Sycamore qu’il pensait que ce n’était pas une coïncidence si l’élimination de la caution en espèces par la loi SAFE-T n’entrerait en vigueur qu’après les élections de novembre.

DeVore, un avocat du sud de l’Illinois, a organisé samedi un événement public qu’il a appelé une opportunité pour les résidents de la région de poser des questions et pour lui, un avocat, de fournir des réponses sur la législation qui a suscité une controverse partisane avant les élections de novembre. L’événement, auquel ont assisté environ deux douzaines de personnes, a eu lieu au Sports Bar MVP au centre-ville de Sycamore.

“La loi SAFE-T est une loi qui a été adoptée d’une manière que vous n’appréciez probablement pas vraiment”, a déclaré DeVore.

Certains aspects de la loi sur la sécurité, la responsabilité, l’équité et l’équité de l’Illinois, connue sous le nom de loi SAFE-T, telles que les caméras corporelles portées par la police sont déjà entrées en vigueur, mais l’élimination de la caution en espèces ne sera pas mise en œuvre avant le 1er janvier. 1, près de deux ans après l’adoption de la législation par l’Assemblée générale.

DeVore se présente contre le procureur général démocrate sortant Kwame Raoul. Les deux ont débattu plus tôt ce mois-ci sur Zoom. DeVore a déclaré au cours de ce débat qu’il ne défendrait pas la loi SAFE-T devant les tribunaux s’il devenait le prochain procureur général.

Le débat sur la mesure a refait surface ces derniers mois alors que la loi est devenue un point d’éclair partisan dans les campagnes menant aux élections de novembre. Le crime et la sécurité ont été des problèmes dans de nombreuses campagnes politiques, et les républicains ont utilisé la loi pour tenter de présenter leurs adversaires démocrates comme indulgents envers le crime.

Les opposants soutiennent que la loi a été adoptée sans vérification appropriée et permettra aux personnes accusées de crimes violents d’être libérées, ce qui mettra la communauté en danger. Les partisans ont déclaré que la législation aiderait à empêcher la richesse d’être un facteur déterminant si une personne accusée d’un crime violent doit rester en prison en attendant son procès. Ils soutiennent également que cela contribuera à réduire le nombre de personnes détenues en prison dans l’attente d’un verdict potentiel en limitant les critères qu’un juge peut utiliser pour ordonner l’incarcération.

DeVore est devenu célèbre dans tout l’État pour avoir lutté contre les politiques de masquage pendant la pandémie de COVID-19.

DeVore a déclaré qu’il pensait que l’élimination de la caution en espèces devait délibérément entrer en vigueur en 2023 après les élections de mi-mandat pour éviter les impacts sur la course au poste de gouverneur de l’Illinois. Les législateurs ont toutefois déclaré que la date limite du 1er janvier avait été fixée pour donner aux tribunaux de tout l’État la possibilité de se préparer aux changements attendus.

“Je suis ici pour vous dire, et je ne donne pas beaucoup mon avis sur les choses, mais à mon avis, ce n’était pas une coïncidence”, a déclaré DeVore à propos de la mise en œuvre du 1er janvier. “Vous pouvez choisir si vous pensez que c’était le cas ou non.”

S’adressant à une foule au MVP Sports Bar à Sycamore le 22 octobre 2022, Thomas DeVore, le candidat républicain, le procureur général de l’Illinois, a déclaré que les mèmes concernant la loi SAFE-T étaient vrais. (Camden Lazenby)

Plus tôt ce mois-ci, le comté de DeKalb a suivi d’autres procureurs de l’État en intentant une action en justice visant à bloquer une partie de la loi SAFE-T qui éliminerait la caution en espèces pour certains accusés en attente de procès.

Le procureur de l’État du comté de DeKalb, Rick Amato, et le shérif Andy Sullivan, tous deux républicains, ont intenté une action en justice contre le gouverneur JB Pritzker et le procureur général Kwame Raoul au sujet de la loi SAFE-T le 5 octobre, selon les archives judiciaires. Ils soutiennent que la loi SAFE-T est inconstitutionnelle et qu’elle serait “chaotique” pour les résidents si elle prenait effet comme prévu le 1er janvier.

DeVore a déclaré que les suspects accusés de meurtre au deuxième degré, d’enlèvement, de vol, de cambriolage ou d’incendie criminel ne seront plus détenus jusqu’au procès une fois que la caution en espèces sera abolie dans tout l’État le 1er janvier. L’Associated Press, cependant, a rapporté que c’est une fausse caractérisation de ce que la loi fera.

Les juges de l’Illinois conserveront leur pouvoir discrétionnaire d’ordonner aux personnes soupçonnées de ces crimes graves ou d’autres de rester en prison en attendant leur procès si elles sont considérées comme une menace pour la sécurité publique ou un risque de fuite. Mais la nouvelle loi impose des normes plus élevées pour respecter ces conditions qui, selon les critiques, rendront plus difficile la détention des personnes.

Beth Marie Evans, du canton de South Grove, faisait partie des 22 personnes qui ont assisté à l’événement de DeVore. Une femme du comité de circonscription républicaine du canton de South Grove, Evans a déclaré qu’elle prévoyait également de se présenter au conseil scolaire du district scolaire 427 de Sycamore au printemps.

Evans a également déclaré qu’elle était préoccupée par la récente violence armée du côté nord de DeKalb, en particulier en ce qui concerne les jeunes du comté de DeKalb.

« C’est pourquoi je m’implique dans la politique et même dans le conseil scolaire parce que je sais aussi ce qu’on enseigne aux enfants à l’école », a déclaré Evans. «Je vois juste beaucoup de dommages causés à la société. Et je crois que la loi SAFE-T ne fera qu’aggraver les choses pour nos communautés, les rendre dangereuses et probablement tuer beaucoup de gens.

D’autres personnes présentes avaient des points de vue similaires. Un couple a déclaré qu’en dépit du mandat de masque, ils n’avaient jamais appliqué de masques dans une entreprise qu’ils possédaient, même au plus fort de la pandémie de COVID-19.

DeVore, qui tente d’organiser des séances d’information axées sur la loi SAFE-T dans les communautés du nord de l’Illinois, a déclaré que les préoccupations de ceux qu’il a rencontrés à Sycamore sont “presque exactement identiques” aux inquiétudes qu’il entend partager avec lui par d’autres Illinoisiens.

“Et ils veulent vraiment comprendre comment quelque chose comme ça [the SAFE-T Act] deviendrait loi », a déclaré DeVore. “Et quand il n’y a vraiment pas de réponse facile pour eux, c’est ce que je leur dis:” Vous devez aller demander à votre assemblée générale, à votre sénateur, à votre membre de la maison, mais ce que vous avez entendu ici dans la salle est assez courant dans tout l’État.

Chris et Shannon Mitchell, propriétaires du MVP Sports Bar à Sycamore, ont déclaré avoir organisé l’événement du week-end de DeVore car ils pensent qu’il est important pour la communauté d’avoir l’occasion de rencontrer des candidats de tous les partis politiques et de faire partie du processus politique.

“Aujourd’hui, c’était l’occasion de se faire une opinion, d’en entendre parler et d’engager le public”, a déclaré Chris Mitchell. “Et chaque fois qu’en tant que propriétaire d’entreprise, je peux ouvrir mes portes aux gens pour qu’ils s’y engagent, je le ferai.”

Chris Mitchell a déclaré que la loi SAFE-T était quelque chose qui le préoccupait, mais ne pensait pas en avoir suffisamment entendu parler avant la séance d’information de samedi.

“C’était agréable d’entendre le point de vue de M. DeVore sur la loi SAFE-T et ce qu’il pense être bon ou mauvais à ce sujet”, a déclaré Mitchell. “Et quand j’irai aux urnes le 8 novembre, vous savez, je vais maintenant être informé de ce que son camp, de ce parti politique et de ce qu’il représente en ce qui concerne ce qu’il veut faire pour cela.”

L’Associated Press et Capitol News Illinois ont contribué à ce rapport.