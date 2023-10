Thomas’ de BBU lance un nouveau pain croissant

HORSHAM, Pennsylvanie. — Bimbo Bakeries USA, une filiale du Grupo Bimbo SAB de CV, lance un nouveau pain croissant pour élargir la gamme de petit-déjeuner de sa marque de muffins et bagels anglais Thomas’. Le pain comporte « les couches délicates et feuilletées d’un croissant cuit directement dans un pain et tranché pour plus de commodité, ce qui permet aux consommateurs de griller plus facilement et de garnir de beurre ou d’autres garnitures préférées », a noté BBU. Le pain ne contient pas de sirop de maïs à haute teneur en fructose.

« Chez Thomas’, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons d’évoluer et de créer de délicieux produits qui répondront aux besoins en constante évolution de nos consommateurs en matière de petit-déjeuner », a déclaré Mary Pitone, responsable de la marque Thomas’. « Avec un design stratégique prétranché, notre nouveau pain croissant est plus qu’un simple pain, c’est une façon de redonner à nos fans leurs matinées, surtout pendant leurs journées les plus chargées. Nous sommes convaincus que ce nouveau produit apportera ses bienfaits beurrés et feuilletés dans chaque foyer, transformant les occasions normales de petit-déjeuner en moments mémorables.

Le pain croissant de Thomas sera disponible au prix de détail suggéré de 5,99 $ chez plusieurs épiciers du Nord-Est, notamment Safeway, Stop & Shop, ShopRite, The Giant Co. Giant Food, Price Chopper, Acme, Shaw’s, Tops et Big Y.