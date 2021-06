Thomas Courts : Dundee United promu chef de la performance tactique au poste d’entraîneur-chef en remplacement de Micky Mellon | Actualités footballistiques

Thomas Courts a été nommé nouvel entraîneur-chef de Dundee United, a confirmé le club.

L’homme de 39 ans passe du poste de responsable des performances tactiques et travaillera aux côtés de l’ancien assistant de Livingston, Liam Fox, à Tannadice.

Courts remplace Micky Mellon, qui a quitté le club de Premiership écossais après avoir supervisé une neuvième place.

Dundee United est heureux de confirmer officiellement la nomination de Thomas Courts en tant que nouvel entraîneur-chef du club. « Je me sens privilégié de prendre en charge Dundee United. C’est une période vraiment excitante pour être connecté avec ce club. »#UnisEnsemble – Dundee United FC (@dundeeunitedfc) 7 juin 2021

« Je me sens vraiment excité et privilégié de prendre en charge Dundee United », a déclaré Courts Dundee United TV.

« Quand j’ai reçu l’offre de parler au club, j’étais optimiste parce que je me sentais prêt à relever le défi.

« J’ai 300 matchs à mon actif en tant qu’entraîneur. Les fans ont un entraîneur expérimenté, qui a prouvé sa capacité à gagner, à développer les joueurs et à être ouvert et réceptif à donner des opportunités aux jeunes joueurs.

« C’est là où je veux être, le calibre de joueur avec lequel je veux travailler au quotidien et c’est la stature du club dans lequel je sens que je peux me propulser et conduire le club au niveau supérieur. »

Image:

Courts a intensifié son rôle de chef de la performance tactique de Dundee United



Les tribunaux prendront immédiatement les choses en main alors que le club se prépare pour une deuxième saison dans l’élite écossaise.

Il espère s’appuyer sur les bases posées par son prédécesseur et pense que les fans peuvent faire de Tannadice un endroit intimidant pour jouer pour ses adversaires.

Leur match d’ouverture de la saison, contre les nouveaux garçons de la SPFL et l’ancien club de Courts Kelty Hearts dans la Premier Sports Cup, aura lieu dans un peu plus d’un mois le 9 juillet.

« J’ai vu les fans sur ce terrain aspirer le ballon dans le filet et transformer Tannadice en chaudron dans le derby de Dundee », a ajouté Courts.

« Toute énergie qui a été en ligne est quelque chose que je veux exploiter et rediriger sur le terrain lorsque les fans reviennent dans le stade.

Image:

Tannadice peut devenir un lieu intimidant pour les opposants selon les tribunaux



« Je pense que les fans devraient être excités. Nous avons jeté les bases ici et c’est une période vraiment excitante pour être en contact avec ce club et certainement une période excitante pour diriger le club. »

Les tribunaux sont arrivés à l’origine à United en janvier 2019 lorsqu’il a été nommé responsable des performances tactiques à l’académie du club.

Il est ensuite intervenu pour entraîner leurs U18 et a pris en charge temporairement la première équipe en décembre dernier lorsque les membres de l’équipe et le personnel d’entraîneurs n’étaient pas disponibles en raison de Covid-19.