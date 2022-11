Thomas Cahill, explorateur à succès du passé occidental, décède à 82 ans

Thomas Cahill, qui combinait une fascination pour le monde antique et un don pour la narration drôle et exubérante dans des livres à succès tels que “How the Irish Saved Civilization”, qui affirmait que l’Irlande était un paradis pour la pensée occidentale pendant la période tumultueuse après la chute de Rome, est décédé le 18 octobre à son domicile de Manhattan. Il avait 82 ans.

La cause était une crise cardiaque, a déclaré sa femme, l’auteur Susan Cahill. M. Cahill souffrait d’une maladie cardiaque et avait subi un accident vasculaire cérébral en 2017, a-t-elle déclaré, mais avait continué à travailler ces dernières années.

Étudiant dévoué du grec ancien et du latin, M. Cahill, formé de jésuites, a travaillé dans le journalisme et l’édition avant de devenir auteur à plein temps. Capitalisant sur le succès phénoménal de « Comment les Irlandais ont sauvé la civilisation » (1995), qui a passé près de deux ans sur la liste des best-sellers du New York Times, il a écrit cinq autres livres sur les moments clés du développement de la civilisation occidentale, s’inspirant de la recherche universitaire et sources primaires tout en élaborant des livres aussi divertissants qu’érudits.

M. Cahill n’était pas un historien professionnel et a parfois été critiqué pour avoir fait des affirmations de grande envergure sans preuves suffisantes. Pourtant, son travail a été salué pour avoir transporté les lecteurs dans un passé lointain et pour avoir donné vie à l’histoire sans s’enliser dans des détails minables.

Les universitaires, a-t-il dit un jour au Philadelphia Inquirer, « ont tendance à être extrêmement cérébraux et à chercher ‘quelle est la structure philosophique ici, ou quelle est la structure idéologique ?’ Les larmes et les rires, le sang, la sueur, toutes ces choses qui nous mettent en contact avec ces gens du passé leur manquent.

M. Cahill travaillait comme directeur de l’édition religieuse de Doubleday lorsqu’il a écrit “Comment les Irlandais ont sauvé la civilisation”, inspiré en partie par un voyage en Irlande 20 ans plus tôt. Le livre racontait l’histoire vivante – mais relativement peu connue – de la façon dont les moines irlandais du Ve siècle ont copié des textes classiques sur de la peau de mouton, sauvant des œuvres littéraires et philosophiques détruites par les envahisseurs germaniques après l’effondrement de l’Empire romain. Ce fut, a écrit M. Cahill, “un moment de gloire sans tache” de l’Irlande.

Le livre s’est vendu à environ 2 millions d’exemplaires et était une affirmation jubilatoire de la culture et de l’histoire irlandaises après des années au cours desquelles le rôle du pays dans les affaires mondiales a souvent été tourné en dérision ou ignoré. Comme l’a dit M. Cahill, les Irlandais seraient généralement considérés comme “un peuple très peu civilisé pour sauver la civilisation”.

Son livre a proposé un correctif à ce point de vue tout en introduisant des personnages comme Augustin d’Hippone (“presque le dernier grand homme classique”), Saint Patrick (“le premier être humain de l’histoire du monde à s’exprimer sans équivoque contre l’esclavage”) et le reine guerrière Reine Medb de Connacht.

« Son écriture s’inscrit dans la grande tradition irlandaise qu’il décrit : lyrique, enjouée, pénétrante et sérieuse, mais jamais trop sérieuse », a écrit le critique littéraire du New York Times, Richard Bernstein. “Et même lorsque ses conclusions ne sont pas entièrement convaincantes – elles s’accrochent par endroits à des roseaux de preuves plutôt minces – elles sont toujours plausibles et certainement intéressantes.”

M. Cahill a ensuite écrit six volumes au total dans ce qu’il a appelé sa série “Hinges of History”, une étude idiosyncrasique de la civilisation occidentale dans laquelle il visait à offrir “une narration de la façon dont nous sommes devenus le peuple que nous sommes”. Sa suite, « The Gifts of the Jews » (1998), était un récit enjoué de l’histoire biblique qui créditait le peuple juif – « une tribu de nomades du désert » – d’avoir été le pionnier du concept d’individualité, sans parler de l’idée de le week-end. Pour faire des recherches sur le livre, il a passé un été à apprendre l’hébreu, a étudié au Jewish Theological Seminary de New York et s’est rendu au Moyen-Orient pour visiter des monuments de l’Ancien Testament.

“J’ai essayé pendant plusieurs années de vivre avec les gens de la Bible”, a-t-il déclaré au Los Angeles Times. “Enfin, j’ai pu voir la tente d’Abraham dans la chaleur du désert.”

Plus tard, M. Cahill a exploré la vie et l’héritage de Jésus (“Désir des collines éternelles”), le rôle de l’art et de la guerre dans la Grèce antique (“Naviguer sur le vin et la mer noire”), les avancées culturelles et politiques qui se sont produites dans le le soi-disant Moyen Âge (« Mystères du Moyen Âge ») et la montée de l’individualisme moderne au cours de la Renaissance et de la Réforme (« Hérétiques et Héros »).

Ses livres étaient remplis de longues citations de sources primaires ainsi que d’apartés familiers et de comparaisons avec la vie moderne. Une lettre du Moyen Âge était « aussi pleine d’insinuations cruelles que le dialogue d’un épisode de » Desperate Housewives « », tandis que la cité-État grecque de Sparte était « la Corée du Nord de son époque ». Dans la Grèce antique, écrivait-il, “plus les pectoraux sont durs et plus les petits pains sont serrés, plus vous étiez spirituel”.

“Ce que les écrivains universitaires oublient, c’est que tout le monde sur Terre achète des livres pour se divertir ou se divertir”, a-t-il déclaré à l’Associated Press en 2006. “Oui, ils veulent apprendre des choses, mais ils ne veulent pas non plus s’ennuyer à mourir pendant qu’ils apprenez ces choses.

Thomas Quinn Cahill est né dans le Bronx le 29 mars 1940. Ses parents étaient les enfants d’immigrants irlandais et il a grandi en entendant des chansons et des histoires sur la vie en Irlande de sa mère, une femme au foyer. Son père était cadre dans les assurances.

M. Cahill a obtenu une bourse pour Regis High School, l’école privée jésuite d’élite de l’Upper East Side de Manhattan, où il a été initié au travail de Platon et d’Augustin à l’âge de 14 ans. Il a ensuite étudié la littérature classique et la philosophie médiévale à Fordham. Université, obtenant un baccalauréat en 1964, et a étudié pour la prêtrise avant de décider de ne pas le faire.

À l’Université de Columbia, il a étudié le cinéma et a obtenu une maîtrise en 1968. C’était également une impasse : les cinéastes, a-t-il décidé, “soit mourir de faim, soit avoir des pères riches et des relations”.

Se tournant vers le journalisme et l’édition, il a travaillé comme directeur de la publicité à la New York Review of Books et comme correspondant pour l’éducation au Times de Londres. Il a également écrit des critiques de livres pour le Los Angeles Times et a enseigné dans des écoles telles que Seton Hall University, Queens College et Fordham.

Avec l’ancienne Susan Neunzig, qu’il a épousée en 1966, il a publié son premier livre, l’anthologie “Big City Stories by Modern American Writers”, en 1971. Ils ont ensuite lancé un catalogue de livres par correspondance et ont passé un an en Irlande à rechercher leur deuxième livre, “A Literary Guide to Ireland” (1973).

Pendant des décennies, M. Cahill a gardé son idée d’un livre d’histoire irlandaise dans sa poche arrière, la présentant sans succès à cinq grands éditeurs avant de rencontrer l’éditeur Nan Talese, qui a signé le projet après leur rencontre lors d’une conférence de vente en 1990.

À ce moment-là, M. Cahill était directeur de l’édition religieuse chez Doubleday, publiant des titres qui comprenaient le “Anchor Bible Dictionary” en six volumes, qui est devenu une ressource cruciale pour ses livres d’histoire ultérieurs. Il a également publié une traduction anglaise de “Eunuchs for the Kingdom of Heaven”, de la théologienne allemande Uta Ranke-Heinemann, sur les femmes, la sexualité et l’Église catholique.

M. Cahill a déclaré à l’Irish Times que lorsqu’il a vu la couverture austère qui avait été prévue pour le livre, il s’est rendu au département artistique de Doubleday et a dit : « Donnez-moi quelque chose qui donnera l’apoplexie à un évêque au petit-déjeuner. Le livre qui en a résulté a été publié avec une illustration sensuelle montrant une femme en silhouette et a été attaqué par l’influent cardinal John J. O’Connor, qui a déclaré que Doubleday était un “pourvoyeur de haine, de scandale, de méchanceté, de diffamation et de calomnie”. (M. Cahill a déclaré que lui et d’autres éditeurs se sentaient “diffamés” par O’Connor, mais a noté que les commentaires du cardinal semblaient avoir l’effet inverse de l’effet escompté, augmentant les ventes du livre.)

Après le succès de “Comment les Irlandais ont sauvé la civilisation”, M. Cahill a quitté son emploi de jour, dans le but d’écrire un nouveau livre tous les deux ans. Ses œuvres ultérieures incluent “Pape John XXIII” (2002), une courte biographie pour la série Penguin Lives, et “A Saint on Death Row” (2009), sur Dominique Green, un Texan qui a été condamné – à tort, dans l’affaire de M. Cahill. yeux – d’avoir tué par balle un homme lors d’un vol à l’extérieur d’un dépanneur. Green a été exécuté en 2004, après que M. Cahill ait cherché en vain à blanchir son nom.

Outre son épouse, les survivants de M. Cahill comprennent leurs deux enfants, Kristin Cahill Iñiguez et Joseph Cahill; trois sœurs; et quatre petits-enfants.

M. Cahill était sceptique à l’égard de la religion institutionnelle, affirmant qu’il avait constaté que «les églises entravent souvent» la foi. Mais pendant de nombreuses années, il a dirigé un groupe de prière à New York, prenant du temps sur son écriture pour lire des histoires au coucher aux enfants séropositifs.

« Nous ne sommes qu’un groupe de gens de la classe moyenne », a-t-il déclaré au New York Times en 1998. « Rien de tout cela n’est bouleversant ou monumental. Cela semble extrêmement mineur, mais tout est mineur d’une certaine manière.