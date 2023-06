Thomas Buergenthal, survivant de l’Holocauste qui a façonné le droit international, décède à 89 ans

Thomas Buergenthal, un juriste de droit international et défenseur des droits de l’homme qui a été témoin des horreurs des camps de concentration nazis dans son enfance, et a supervisé des affaires qui comprenaient la restitution d’actifs aux survivants de l’Holocauste et l’enquête sur les atrocités commises en Amérique centrale par des gouvernements soutenus par les États-Unis, est décédé le 29 mai à son maison à Miami. Il avait 89 ans.