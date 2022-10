Thomas Brdaric salue la “manière professionnelle” du Chennaiyin FC, Juan Ferrando s’inquiète d’un “problème récurrent”

Le Chennaiyin FC a remporté lundi une victoire 2-1 contre l’ATK Mohun Bagan en Super League indienne (ISL) au stade Vivekananda Yuba Bharati Krirangan de Kolkata.

Manvir Singh a marqué le premier but pour ATK en première mi-temps alors que Kwame Karikari et Rahim Ali ont marqué dans les dernières minutes pour décrocher l’égalité à l’extérieur pour les Marina Machans.

SIL 2022-23 : Karikari joue le rôle du Chennaiyin FC Humble ATK Mohun Bagan

Le patron du Chennaiyin FC, Thomas Brdaric, s’est réjoui du retour de son équipe et a fait l’éloge de l’équipe lors de la conférence de presse d’après-match.

“Nous sommes très fiers d’avoir remporté les trois points et de rendre nos propriétaires de club et nos fans heureux. Je suis très content de mes joueurs. Nous avons joué de manière professionnelle », a déclaré Brdaric.

Brdaric a fait l’éloge de la performance de Kwame Karikari, qui a gagné et converti un penalty et a aidé le deuxième but.

“Kari est un joueur très important. Il devrait faire la différence (dans les prochains matchs). J’ai dit aux gars aujourd’hui, nous voulons faire une différence. Nous avons également des joueurs sur le banc qui peuvent entrer et changer de match. Nous avons une grande équipe et Kari en fait partie. Il est très humble et modeste avec sa position. Nous connaissons ses qualités et sommes très heureux de l’avoir amené dans notre équipe et il a payé avec sa performance », a déclaré Brdaric.

Lorsque News18.com rattrapé Rahim Ali après le match, il a dit qu’il était simplement heureux d’aider son équipe à obtenir les trois points.

“C’était notre premier match de la saison et nous essayons toujours de commencer sur une note positive. Je suis heureux d’avoir pu aider l’équipe à gagner et j’espère en faire plus à l’avenir », a déclaré Rahim.

“C’était comme un match à domicile pour moi et je suis toujours ravi de jouer ici (à Kolkata)”, a-t-il déclaré.

L’entraîneur de l’ATK Mohun Bagan, Juan Ferrando, a affirmé que le penalty était le tournant du match et que le “problème récurrent” de son équipe le hantait.

“Lorsque l’équipe a concédé les buts, les joueurs ont perdu confiance à ces moments-là, ce qui a entraîné des passes mal placées, des occasions manquées”, a déclaré Ferrando lors de la conférence de presse d’après-match.

“Après le penalty, les choses ont pris un autre tournant pour les joueurs car la mentalité a changé, les joueurs ont commencé à perdre confiance, il fallait changer (le style de jeu), essayer quelque chose de différent, les soutenir. Parfois, il faut changer, cette situation n’est définitivement pas bonne pour eux, et à 100% il y aura des changements de mentalité », a-t-il déclaré.

“Quand on rate des occasions, c’est un problème récurrent. Quand on a 5-6 occasions, il faut en mettre trois dans le but, et dans ce match on a rencontré un énorme problème pour faire ça », a-t-il ajouté.

Le Chennaiyin FC rentrera chez lui pour accueillir le Bengaluru FC le 14 octobre alors que l’ATK Mohun Bagan se rendra pour affronter les Kerala Blasters lors de leur deuxième match le 16 octobre.

