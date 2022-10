Thomas Brdaric du Chennaiyin FC après le match nul 1-1 contre le Bengaluru FC

Le nouveau gaffer du Chennaiyin FC, Thomas Brdaric, a eu droit à un accueil retentissant alors que les fans de l’équipe locale se rendaient en nombre au stade lors du retour des garçons en bleu sur leur terrain.

L’entraîneur allemand était ravi de voir le résultat alors que le bus de l’équipe s’arrêtait au stade quelques heures avant le coup d’envoi et que les fidèles de Chennai étaient rassemblés juste devant les portes pour recevoir l’équipe. Des drapeaux, des fusées éclairantes et de la peinture faciale étaient tous exposés alors que des percussionnistes portant leurs instruments s’assuraient que tout le monde autour de la Marina Arena sautait de joie.

L’homme de Nurtingen a nommé une formation inchangée depuis sa victoire contre l’ATK Kolkata lors de la première journée du match, ce qui pourrait être interprété comme la confiance et la conviction qu’il a dans son équipe et sa tactique.

“En tant qu’entraîneur et je n’aime pas changer beaucoup de choses. Nous avons travaillé très dur pendant trois mois et je compte sur mes joueurs. Je pense que tout le monde doit mériter son sport dans l’équipe », a-t-il commencé à nous donner un aperçu de sa philosophie du football.

“Kari a eu un petit problème avec son mollet et c’est pourquoi il a été limité dans ses possibilités”, a-t-il déclaré sur sa décision de lancer à nouveau le buteur Kwame Karikari du Ghana sur le banc.

« Nous travaillons de manière professionnelle et je demande une grande intensité à mes joueurs. Travailler dur et créer des opportunités et pouvoir saisir ces opportunités à leur tour.

“Et rester avec les joueurs et leur donner confiance pour s’améliorer est essentiel”, a-t-il expliqué.

Le joueur de 47 ans a choisi de commencer le match contre Sunil Chhetri, leader du Bengaluru FC avec le Croate Petar Sliskovic en tête de la ligne d’attaque et cela a finalement porté ses fruits puisque l’attaquant a joué un ballon brillant derrière la défense adverse pour donner à Prasanth une chance de égaliser. match, après avoir pris du retard sur une tête de Roy Krishna à la 5e minute, et le numéro 66 dûment obligé en passant le ballon devant le gardien du BFC, Gurpreet Singh Sandhu, dans les derniers instants de la première période.

Sliskovic a également occupé Gurpreet Singh, l’obligeant à effectuer plusieurs arrêts réflexifs pour s’assurer que les visiteurs du BFC devaient travailler dur pour revendiquer le seul point qu’ils ont réussi à récupérer lors de leur voyage. L’équipe locale aurait pu en avoir plus sans le numéro un indien.

“Le football a besoin de chance. Vous devez mériter la chance.

« Tout le monde veut livrer, mais nous devons livrer au bon moment. Nos sous-marins ont également réalisé une bonne performance aujourd’hui, ce qui est un bon signe.

Il a également mis en lumière la profondeur et la qualité de l’alignement de l’équipe en mentionnant “Nous avons une grande équipe et tout le monde aura l’occasion de faire ses preuves et d’être une partie importante de l’équipe.”

“Nous reconnaissons l’expérience du personnel d’entraîneurs et nous devons offrir aux joueurs la bonne opportunité.”

Le nouveau patron du CFC, qui a passé la majeure partie de sa carrière de manager dans son pays natal, a également évoqué la différence de scénarios entre le football européen et le jeu sur la scène du sous-continent indien alors qu’il s’attaque à la réalité du terrain du football indien.

« En effet, c’est un autre continent. Le football est différent aussi. J’aime l’attitude des joueurs en Inde. Nous voulons développer ces joueurs et les étrangers sont là pour les guider dans leur poursuite et élever leur niveau. Nous avons un bon potentiel; nous avons des joueurs locaux de qualité. Ils doivent utiliser cette opportunité à leur avantage pour faire leurs preuves et établir qu’ils ont la capacité de jouer à un très haut niveau.

« Les joueurs doivent être prêts pour cela. Il est simple de faire venir quelques joueurs et de jouer. Mais nous devons juger et analyser qui est la meilleure personne pour le poste respectif, car le personnel d’entraîneurs y travaille tous les jours.

« Nous essayons de nous améliorer tout le temps. L’équipe a bien fait dans le passé et avec un travail acharné, nous dans l’équipe, les propriétaires et les fans croyons que nous pouvons le reproduire.

Après avoir disputé deux matchs dans la saison en cours de l’ISL, Chennaiyin compte 4 points au tableau. Le CFC affrontera le FC Goa le 21 octobre au stade Jawaharlal Nehru de Chennai et Brdaric cherchera le soutien de la foule bruyante de Madras pour encourager l’équipe de leur ville.

