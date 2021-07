Thomas Barrack aurait influencé les paroles et les actions de Trump sur les Émirats arabes unis et le Qatar

Écrivant dans le magazine Fortune deux semaines avant les élections de 2016, le vieil ami et collecteur de fonds de Donald Trump, Thomas J. Barrack, a présenté une nouvelle politique américaine pour le Moyen-Orient. Le « meilleur espoir » pour l’Amérique et le monde arabe, a-t-il déclaré, était le soutien américain aux nouveaux « jeunes dirigeants brillants » dans des endroits tels que les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite.