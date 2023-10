Thomas Bach ouvert aux appels pour rester président du CIO

Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a déclaré lundi qu’il ne « rejetterait pas d’emblée » les récents appels lui demandant de rester à ce poste au-delà de la fin de son mandat prévu en 2025.

L’Allemand a été élu pour un premier mandat de huit ans en 2013 et réélu pour un nouveau mandat de quatre ans en 2021.

Permettre à l’ancien champion olympique d’escrime de 69 ans de rester en poste au-delà de 2025 nécessiterait une modification de la Charte olympique qui limite actuellement un président à deux mandats.

Mais plusieurs membres du comité ont exhorté dimanche Bach à rester pendant la session en cours du CIO à Mumbai.

Bach a déclaré lors d’une conférence de presse lundi : « J’avais entendu des rumeurs auparavant et certains membres voulaient que je poursuive mon mandat, mais je ne m’attendais pas à ce que cela soit évoqué lors de la session.

«Il y avait principalement deux motivations pour eux. Un certain nombre de ces collègues pensent qu’une campagne électorale aussi précoce perturberait les préparatifs des Jeux de Paris 2024, si importants pour le mouvement olympique.

Bach, dont le mandat a été marqué par une tentative de rendre le processus de candidature et d’organisation des Jeux Olympiques plus simple et moins coûteux, a ajouté : « Ils voulaient également exprimer leur reconnaissance pour le travail accompli par le CIO au cours des 10 dernières années. ans et voulaient montrer leur ferme soutien.

En tant que président du CIO, Bach a dû faire face à plusieurs problèmes épineux, notamment le scandale du dopage russe qui a suivi les Jeux d’hiver de 2014 à Sotchi.

Il a également dirigé la réponse du CIO au retard d’un an des Jeux olympiques de Tokyo de 2020 causé par la pandémie de Covid-19.

Et il s’est récemment retrouvé à réagir aux conséquences pour le mouvement olympique de l’invasion de l’Ukraine par la Russie – un problème pour de nombreuses fédérations sportives internationales.

Des limites de mandats pour le président du CIO ont été imposées pour tenter d’éviter la répétition de longs mandats au sommet, comme celui dont a bénéficié l’ancien président Juan Antonio Samaranch, avec l’Espagnol à la tête du sommet pendant 21 ans, de 1980 à 2001.

« Je pense que c’est humain d’avoir été vraiment touché et d’avoir apprécié cette démonstration de soutien et d’amitié à mon égard », a déclaré Bach.

« Pour ces raisons, c’est une question de respect mutuel et de relations personnelles que de ne pas rejeter une telle chose d’emblée. »

Bach a ajouté que sa réponse ne serait pas diffusée « par les médias ».

« Cela doit être discuté avec les personnes concernées », a-t-il ajouté.

