Thomas Bach face à la “décision la plus difficile” de sa présidence olympique sur les athlètes russes

Le chef des JO Thomas Bach fait face à “la décision la plus difficile de sa présidence” alors qu’il se demande si les athlètes russes et biélorusses devraient être autorisés à concourir aux Jeux de 2024, a déclaré à l’AFP un ancien cadre supérieur du CIO.

Les signes provenant d’organismes tels que le Conseil olympique d’Asie (OCA) et le Comité olympique et paralympique américain (USOPC) au cours des quinze derniers jours suggèrent que les athlètes de Russie et de son allié biélorusse devraient être autorisés à tenter de se qualifier pour les Jeux à Paris.

Le Comité international olympique (CIO) a accepté “d’explorer” une proposition permettant aux athlètes de ces pays de participer à des événements internationaux en Asie.

Les autorités olympiques les avaient interdits après l’invasion de l’Ukraine par Moscou et les fédérations qui ont autorisé les athlètes de ces pays à participer ont insisté pour qu’ils n’affichent pas d’emblèmes nationaux.

L’argument avancé était que l’intégrité des événements serait mise à mal par les athlètes en compétition.

Cependant, le CIO a déclaré ce mois-ci que l’OCA et certaines Fédérations Internationales (FI) “sur le continent asiatique” estiment que “les raisons des mesures de protection n’existent plus”.

L’adoucissement de leur attitude a enragé le président ukrainien Volodomyr Zelensky, qui a appelé Bach.

Zelensky a affirmé que 184 athlètes ukrainiens sont morts depuis l’invasion russe et a appelé à “l’isolement total” de la Russie et de son allié la Biélorussie.

L’ancien chef du marketing du CIO, Michael Payne – à qui l’on attribue la refonte de la marque et des finances du mouvement – ​​a déclaré que Bach était confronté à une énigme.

“C’est probablement la décision la plus difficile à laquelle Bach doit faire face dans sa présidence”, a déclaré Payne à l’AFP.

“Lui et le CIO sont pris entre le marteau et l’enclume.”

Un autre ancien responsable du marketing du CIO, Terrence Burns, un Américain qui a depuis joué un rôle dans cinq campagnes de candidature olympique réussies, a déclaré que l’un des problèmes était que la guerre en Ukraine avait duré beaucoup plus longtemps que prévu.

Burns a déclaré que le changement de position du CIO n’était pas une “retraite ou un assouplissement”.

“La raison d’être du CIO est d’utiliser le sport comme une plate-forme unificatrice – peut-être la seule – et de garder et maintenir le monde ensemble”, a-t-il déclaré à l’AFP.

“Je le vois comme une évolution pragmatique de la direction dans une situation presque sans issue.

“Les principes et les valeurs comptent, peu importe à quel point ils sont impopulaires lorsqu’ils sont appliqués.”

“Emprisonnement ou mort”

Payne, qui est irlandais, a déclaré que le CIO devait voir les attitudes face au conflit ukrainien à travers un prisme multiculturel.

“On ne peut pas voir cela uniquement à travers la culture d’un point de vue anglo-saxon”, a-t-il déclaré.

“Il ne fait aucun doute que la culture asiatique voit ce qui se passe légèrement différemment de l’Occident.

“Si vous êtes un organisme mondial, vous ne pouvez pas vous permettre de ne regarder quelque chose qu’à travers un seul prisme culturel.”

Payne a fait valoir que le modèle «taille unique» de punir les nations n’était pas pratique.

“Aussi horrible que soit la guerre entre l’Ukraine et la Russie, ce n’est pas la seule qui se déroule sur la planète en ce moment”, a-t-il déclaré.

“Si vous le regardez d’un point de vue asiatique, comment se déroulent certaines des aventures américaines au Moyen-Orient ?”

Bach avait également évoqué la politisation de la participation d’athlètes russes et biélorusses par certains gouvernements et appelé à un retour “aux mérites sportifs”.

Burns a déclaré que leur cas devrait être examiné de manière plus positive lors de la prise en considération par leurs gouvernements respectifs.

“Les citoyens d’une nation sont-ils responsables des actions de leur gouvernement ?”, a déclaré Burns.

Il a dit que cela pourrait être le cas « dans une démocratie ouverte pleinement fonctionnelle », mais : « Dans un État totalitaire/policier avec peu ou pas de capacité à manifester, et ce faisant, risquant l’emprisonnement ou la mort, je dirais « non ». “

“C’est là où nous en sommes avec l’énigme russe.”

Burns dit que l’attribution des Jeux Olympiques à des endroits comme la Chine et la Russie “garantit pratiquement le mélange du sport et de la politique”.

“C’est inévitable et croire le contraire est un non-sens”, a-t-il déclaré.

“Je pense que la charte du CIO – croyez-le ou non, aimez-le ou non, respectez-le ou non – est basée sur des principes qui diffèrent de la rhétorique géopolitique populaire.”

