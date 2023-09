Thomar Latrell Simmons répond au canular de l’enlèvement de Carlee Russell

Deux jours plus tard, Russell est rentrée chez elle à pied, déclarant aux enquêteurs qu’elle avait été capturée par une femme et un homme aux cheveux orange, mais qu’elle avait pu s’échapper. À l’époque, la police avait également déclaré qu’elle avait recherché des termes concernant Amber Alerts et le film. Pris en ligne avant sa disparition.

Malgré cela, Simmons l’a défendue trois jours plus tard, demandant aux utilisateurs des réseaux sociaux d’arrêter de « harceler » Carlee.

Dans sa nouvelle vidéo YouTube, Simmons a révélé qu’il n’avait appris l’existence du canular que lors d’une conférence de presse ultérieure de la police.

« Si tu voulais vraiment me dire la vérité, tu aurais pu me le dire. Vous auriez pu me le dire, dit-il, avant la conférence de police. Tu as eu le temps de me le dire.

Thomar a ensuite parlé des rumeurs sur sa relation, y compris des allégations spécifiques selon lesquelles la raison de sa disparition était due à sa prétendue implication avec une strip-teaseuse, ce qu’il nie.

« Il n’y avait pas de strip-teaseuse », a-t-il insisté. « Je n’avais aucune relation avec aucune strip-teaseuse. » Il a poursuivi en disant que les accusations de « tricheur » et de « joueur » m’avaient vraiment « énervé ».

Vous pouvez voir par vous-même tout ce que Thomar a à dire sur le canular de l’enlèvement de Carlee ci-dessous :