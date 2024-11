Thom Yorke interrompt son concert après un combat avec un manifestant de Gaza en Australie

Thom Yorke de Radiohead a interrompu mercredi un concert solo à Melbourne, en Australie, après qu’un membre du public ait crié au musicien de « condamner le génocide israélien de Gaza », tout en demandant : « Combien d’enfants morts faudra-t-il ?

Yorke s’est adressé directement à la personne avant de quitter la scène. « Ne restez pas là comme un lâche, venez ici et dites-le », a-t-il déclaré. « Tu veux pisser la nuit de tout le monde ? OK, faites-le, à plus tard. Il a fait une sortie rapide alors que d’autres membres de la foule au Sidney Myer Music Bowl auraient hué, selon BBC. Yorke est revenu sur scène pour clôturer son set avec une interprétation solo du single « Karma Police » de Radiohead. Le membre du public a finalement été expulsé de la salle.

Yorke et d’autres membres de Radiohead, dont le guitariste et claviériste Jonny Greenwood, ont été critiqués au cours des sept dernières années pour avoir joué en Israël. En 2017, le concert du groupe à Tel Aviv a suscité des protestations et une lettre ouverte signé par des artistes, des acteurs, des auteurs et bien plus encore. « En vous demandant de ne pas vous produire en Israël, les Palestiniens vous ont appelé à faire un petit pas pour aider à faire pression sur Israël afin qu’il mette fin à ses violations des droits fondamentaux et du droit international », peut-on lire dans la lettre.

Yorke a répondu dans une interview avec Pierre roulantedéclarant : « Une partie de moi veut ne rien dire parce que tout ce que je dis allume un feu de braise. Mais en même temps, si vous voulez que je sois honnête, oui, c’est vraiment bouleversant que des artistes que je respecte pensent que nous ne sommes pas capables de prendre nous-mêmes une décision morale après toutes ces années. Ils nous dénigrent et je trouve ahurissant qu’ils pensent qu’ils ont le droit de faire ça.

Par Reutersles autorités palestiniennes ont signalé que plus de 43 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, ont été tués dans les attaques en cours depuis Israël depuis le 7 octobre 2023, lorsque le Hamas a mené une attaque contre un festival de musique israélien qui a tué 1 200 civils et soldats. Depuis lors, en Israël, plus de 1 200 personnes ont été tuées dans la guerre en cours, selon le Ministère israélien des Affaires étrangères.