Thom Yorke de Radiohead quitte la scène après avoir affronté un manifestant anti-israélien

Le leader de Radiohead, Thom Yorke, a quitté en trombe un spectacle après s’être heurté à un manifestant anti-israélien – qualifiant le chahuteur de « lâche » qui devrait monter sur scène et le lui dire en face.

Le rockeur britannique a affronté le manifestant vers la fin de son spectacle personnel à Melbourne mercredi soir lorsque l’homme non identifié l’a insulté pour ne pas avoir condamné le « génocide israélien de Gaza », des images d’autres spectateurs du concert.

« Viens ici et dis ça, tout de suite », a rétorqué Yorke, 56 ans, alors que les fans enthousiastes soutenaient le crooner.







Thom Yorke a été chahuté par un manifestant anti-israélien lors d’un spectacle à Melbourne. FilImage

«Montez sur la putain de scène et dites ce que vous voulez dire. Ne restez pas là comme un lâche, venez ici et dites-le.

« Allez. Tu veux faire des conneries la nuit de tout le monde ? OK, c’est fait, à plus tard alors », a-t-il ajouté.

Le rockeur indépendant a ensuite brusquement enlevé sa guitare et quitté la scène, comme le montrent les images.

On pouvait entendre des fans désemparés crier « Non ! » et « Nous t’aimons Thom » alors qu’ils noyaient le manifestant.

Un fan furieux s’est mis en colère contre le manifestant : « Ferme-la, mec. »

L’ampleur des propos du manifestant n’était pas immédiatement claire dans le clip, mais on pouvait l’entendre crier au sujet du « génocide israélien de Gaza » et se demander « combien d’enfants morts cela prendra-t-il ».







Yorke revint après avoir quitté la scène et continua le concert. FilImage

Un spectateur a déclaré à la BBC que le chahuteur avait été expulsé par la sécurité, mais qu’il avait continué à interagir avec les gens à l’extérieur de la salle.

Yorke, quant à lui, est revenu quelques minutes plus tard pour interpréter une dernière chanson : le tube de Radiohead de 1997, « Karma Police ».

Yorke, ainsi que ses camarades du groupe Radiohead, ont été critiqués dans le passé pour avoir refusé d’annuler un spectacle à Tel Aviv en 2017 – malgré les appels au boycott de la campagne pro-palestinienne lancés par le mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS).

« Il y a énormément de gens qui ne sont pas d’accord avec le mouvement BDS, y compris nous. Je ne suis pas du tout d’accord avec l’interdiction culturelle », avait déclaré Yorke à Rolling Stone à l’époque.

«Je n’aurais jamais songé à dire [people] où travailler ou quoi faire ou penser. . . Il est profondément irrespectueux de supposer que nous sommes mal informés ou que nous sommes tellement attardés que nous ne pouvons pas prendre ces décisions nous-mêmes. Je pensais que c’était condescendant à l’extrême.