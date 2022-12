Thom Bell, une force derrière le Philadelphia Soul Sound, décède à 79 ans

Thom Bell, le prolifique producteur, auteur-compositeur et arrangeur qui, en tant qu’architecte du son luxuriant de Philadelphie de la fin des années 1960 et 1970, a été l’un des moteurs des enregistrements R&B historiques des Spinners, des Delfonics et des Stylistics, est décédé jeudi à sa maison à Bellingham, Washington. Il avait 79 ans.

Sa mort a été confirmée par son manager et avocat, Michael Silver, qui n’a pas cité de cause.

Avec Kenny Gamble et Leon Huff, M. Bell était membre de l’équipe d’écriture et de production – les Mighty Three, comme on les appelait (et comme ils appelaient leur maison d’édition) – qui a donné naissance à ce qui est devenu connu sous le nom de Sound of Crême Philadelphia. Réputé pour ses lignes de basse riches en groove, ses chœurs à cordes en cascade et ses arrangements vocaux imprégnés de gospel, le Sound of Philadelphia rivalisait en popularité et en influence avec la musique des labels Motown et Stax.

Pianiste de formation classique, M. Bell a apporté une sophistication et une inventivité mélodique des quartiers chics aux 10 meilleurs succès pop comme “La-La (Means I Love You)” des Delfonics (1968) et “I’ll Be Around” des Spinners ( 1972). Il était particulièrement habile en tant qu’arrangeur : sur des disques comme “Delfonics Theme (How Could You)”, les cordes, les cors et les timbales se construisent, comme des vagues se brisant sur une plage, pour un effet émotionnel émouvant.

Il a également écrit l’arrangement du propulsif tour de force afro-latin des O’Jays, “Back Stabbers”, un hit pop n ° 3 en 1972.