Thom Bell, architecte de la soul de Philadelphie des années 1970, est mort à 79 ans

Thom Bell, le producteur, écrivain et arrangeur lauréat d’un Grammy qui a aidé à perfectionner le “Sound of Philadelphia” des années 1970 avec les réglages inventifs et orchestraux de succès tels que les Spinners je serai là et la Stylistique Betcha par Golly, Wowest décédé à l’âge de 79 ans.

L’épouse de Bell, Vanessa Bell, a déclaré qu’il était décédé jeudi à son domicile de Bellingham, Washington, après une longue maladie. Elle a refusé de donner des détails supplémentaires.

Citoyen jamaïcain qui a déménagé à Philadelphie dans son enfance, Thom Bell s’est inspiré des influences classiques de sa jeunesse et de compositeurs préférés tels que l’oscarisé Ennio Morricone pour ajouter une sorte d’échelle cinématographique et de grandeur aux harmonies de style gospel des Spinners. , Stylistique, Delfonics et autres groupes.

Peu de producteurs-arrangeurs comparés à Bell pour créer une ambiance – que ce soit les cordes et les cuivres festifs qui lancent les Spinners Puissant amourle rouleau de piano mortel au début des O’Jays Dos poignards ou l’heureux hautbois de Betcha par Golly, Wowun pays de rêve soul suggérant un film de Walt Disney écrit par Smokey Robinson.

“Personne d’autre n’est dans mon cerveau à part moi, c’est pourquoi certaines des choses auxquelles je pense sont folles – j’entends des hautbois et des bassons et des cors anglais”, a-t-il déclaré à recordcollectormag.com en 2020.

“Un arrangeur m’a dit ‘Thom Bell, les Noirs n’écoutent pas ça.’ J’ai dit : ‘Pourquoi se limiter aux Noirs ?’ Je fais de la musique pour les gens.'”

L’équipe de hits Kenneth Gamble, de gauche à droite, Leon Huff et Thom Bell posent ensemble à Gamble and Huff Music à Philadelphie en 2013. (PA)

Bell, collaborant souvent avec la parolière Linda Creed, a travaillé sur plus de 30 disques d’or de 1968 à 1978 alors que Philadelphie devenait autant un centre de la musique soul que Detroit et Motown Records l’étaient dans les années 1960.

Il était un producteur indépendant mais si vital pour l’empire Philadelphia International Records construit par Kenny Gamble et Leon Huff que la société d’édition qu’ils ont formée ensemble s’appelait Mighty Three Music.

Les autres succès de Bell comprenaient les Delfonics La-La (signifie que je t’aime)la Stylistique’ Avec toi je me sens comme neufde Joe Simon Noyade dans la mer de l’amour et Elton John’s Maman ne peut pas t’acheter l’amour.

Il est largement crédité d’avoir relancé les Spinners, un ancien groupe de Motown qui n’avait pas eu de succès depuis des années. Bell les a pris au début des années 1970 et a aidé à créer des succès tels que je serai là, Enfant du ghetto et L’homme élastique.

En tête des classements des Spinners Puis tu es venue mettait en vedette Dionne Warwick , qui avait été sceptique quant à la ballade rythmée. Bell a déchiré un billet d’un dollar en deux et a fait accepter à Warwick que celui qui se tromperait sur la chanson devrait inscrire des excuses sur sa moitié de l’argent et l’envoyer à l’autre.

Bell conservera longtemps la note signée qu’il a reçue de Warwick.

Il a également travaillé avec quelques favoris personnels, comme un album avec Anthony Gourdine de Little Anthony of the Imperials, l’une de ses premières influences, et Je rentre à la maison et Mathis est… pour Johnny Mathis, que Bell appellerait le chanteur le plus talentueux avec lequel il ait jamais travaillé, “sterling of sterling”.

Bell a remporté un Grammy en 1975 pour le meilleur producteur, mais en quelques années, le son de Philadelphie a été dépassé par d’autres tendances. Il n’a eu qu’une poignée de tubes dans les années 1980 et après, dont celui de Deniece Williams Je vais faire un miracle et de James Ingram Je n’ai pas le coeur.

Il a été intronisé au Songwriters Hall of Fame en 2006 et a reçu un Grammy honorifique en 2017. Trois ans plus tard, son travail a été mis en lumière dans l’anthologie Prêt ou pas: Philly Soul Arrangements & Productions, 1965-1978.

“Chacun était son instrument”

“Pour résumer, il est responsable de tout ce qui m’est arrivé dans ma carrière”, a déclaré le chanteur principal de Stylistics Russell Thompkins Jr. au Seattle Times en 2018.

“Il m’a aidé à connaître ma gamme vocale, à trouver la meilleure façon de chanter une chanson. Tout le monde était son instrument. Peu importait que vous soyez chanteur, tromboniste ou ingénieur de studio. Vous faisiez partie de sa construction.”

L’un des 10 frères et sœurs, Thomas Randolph Bell a grandi dans une famille où les deux parents étaient des musiciens accomplis et où seules des œuvres classiques étaient entendues. Il prenait des cours de piano à l’âge de 5 ans et songeait à devenir chef d’orchestre, mais il ne pouvait ignorer les sons qu’il imaginait dans sa tête – des notes aiguës adaptées à son propre ténor – ou qu’il découvrait à la radio, notamment Little Anthony and the Imperials. triste Larmes sur mon oreiller.

“Je suis tombé amoureux de toute la production”, a-t-il déclaré au Seattle Times. “J’ai écouté le fond, la basse, bien plus que les paroles.”

Les organisateurs du Grammy ont rendu hommage à Kenny Gamble, à gauche, et à Thom Bell lors d’une cérémonie Salute to Music Legends à New York en 2017. (Jason Kempin/Getty Images pour NARAS)

Grâce à des amis de longue date tels que Gamble et Huff, il est devenu bien connecté sur la scène musicale locale.

Lui et Gamble ont été brièvement ensemble dans Kenny Gamble & the Romeos, et il a également travaillé comme arrangeur et musicien de session pour les labels Cameo et Parkway, où les artistes comprenaient les Delfonics et Chubby Checker de La torsion célébrité. Gamble et Huff ont commencé à produire ensemble en 1967, et Bell a rapidement travaillé avec eux sur des chansons de Jerry Butler et Dusty Springfield, entre autres.

Au début des années 1970, il a rencontré Creed, un juif né à Philadelphie qui, adolescent, est tombé amoureux de la musique soul et a formé avec Bell un rare partenariat musical interracial. Leurs chansons commençaient souvent avec Bell créant une mélodie et un arrangement et Creed fournissant les paroles.

Pour Tu est mon universun succès de Stylistics qui s’ouvre sur “Aujourd’hui, j’ai vu quelqu’un / Qui vous ressemblait / Elle marchait comme vous”, l’inspiration a été trouvée lors d’une pause d’enregistrement.

“Nous marchons dans la rue. Nous regardons autour de nous, car il y a toujours quelque chose dans la rue sur lequel écrire”, a déclaré Bell à NPR en 2006.

“J’ai vu ce type traverser, nous étions tous en train de traverser, et ce type s’est arrêté au milieu de la rue et il s’est retourné. Puis il s’est encore retourné. Il regarde cette femme. Et il a crié le nom de cette fille. Et il était la pourchassant, et la fille l’a regardé comme s’il était fou. Je regardais ça, et j’ai dit, ‘Creed, j’ai une idée.”